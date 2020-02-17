В Москве заменят устаревшие шумозащитные экраны

В течение двух лет в Москве будут заменены более половины устаревших шумозащитных экранов. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

Как рассказали в пресс-службе комплекса, шумозащитные экраны, установленные в Москве более 15 лет назад, утратили свои шумоотталкивающие и шумопоглощающие свойства. В прошлом году началась трехлетняя программа по замене устраревших конструкций.

- В прошлом году было обновлено порядка 120 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов. В нынешнем и будущем году будут заменены еще 250 тысяч квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе, при замене будет учитываться единая городская стилистика, поэтому панели ставят серого цвета, отказавшись от "неблагородного" и маркого зеленого. В таком же стиле выполнены шумозащитные экраны, расположенные вдоль Московского центрального кольца.

Так же в текущем году будут отремонтированы порядка 4-5 тысяч квадратных метров шумозащитных конструкций, поврежденных в результате ДТП и вандальных действий.

Напомним, что эти панели обеспечивают защиту от шума вблизи мест массового скопления людей, остановок общественного транспорта, парков, скверов, густонаселенных районов города, а также защищают от дорожной пыли и грязи.