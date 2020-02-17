В Подмосковье впервые сделана операция по пересадке сердца

Уникальную операцию провели кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Они впервые пересадили сердце.

Пациенткой стала 46-летняя жительница Мытищ, у которой некоторое время назад случился инфаркт с развитием аневризмы левого желудочка. В результате женщину стала мучить одышка, а самые обычные физические нагрузки стали непереносимыми. Собравшийся консилиум врачей вынес решение: никакие методы лечение здесь неэффективны, пациентка будет жить только с донорским сердцем.

В лист ожидания нового сердца женщина была поставлена в ноябре прошлого года. А подходящий орган появился в конце января, когда в одной из районных больниц Подмосковья от острого нарушения мозгового кровообращения скончался пациент. Его сердце и пересадили жительнице Мытищ.

Операция под руководством кардиохирурга Дмитрия Шумакова шла 5 часов. Затем пациентка несколько дней лежала в реанимации. Сейчас она переведена в обычную палату и чувствует себя удовлетворительно.