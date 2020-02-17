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17.02.2020 05:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов

Текст: Юлия Гарднер

Сообщения о минировании поступили в десятки детсадов в двух дальневосточных регионах.

В Комсомольске-на-Амуре угрозы разослали во все дошкольные учреждения, откуда сейчас эвакуируют 15 тысяч детей и сотрудников, сообщили ТАСС в администрации города. Их размещают в зданиях соседних соцобъектов, родителям сообщили о происходящем.

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В детские сады Хабаровска поступили аналогичные сообщения. Здесь из 29 учреждений эвакуируют около пяти с половиной тысяч детей.

В Благовещенске из 11 корпусов пяти детских садов также выводят малышей.

"Оперативные службы проверяют все указанные адреса. Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке", - говорится на официальной страничке мэрии в Instagram.

Напомним, в последние месяцы сообщения о минировании социальных объектов стали регулярно поступать на электронную почту учреждений. Проверки во всех случаях не подтвердили угрозы взрыва.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Амурская область Благовещенск Атака телефонных террористов на Россию

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