На Дальнем Востоке эвакуировали десятки детских садов

Сообщения о минировании поступили в десятки детсадов в двух дальневосточных регионах.

В Комсомольске-на-Амуре угрозы разослали во все дошкольные учреждения, откуда сейчас эвакуируют 15 тысяч детей и сотрудников, сообщили ТАСС в администрации города. Их размещают в зданиях соседних соцобъектов, родителям сообщили о происходящем.

В детские сады Хабаровска поступили аналогичные сообщения. Здесь из 29 учреждений эвакуируют около пяти с половиной тысяч детей.

В Благовещенске из 11 корпусов пяти детских садов также выводят малышей.

"Оперативные службы проверяют все указанные адреса. Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке", - говорится на официальной страничке мэрии в Instagram.

Напомним, в последние месяцы сообщения о минировании социальных объектов стали регулярно поступать на электронную почту учреждений. Проверки во всех случаях не подтвердили угрозы взрыва.