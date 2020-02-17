На Камчатке ракетные корабли уничтожили "противника" артогнем

Малые ракетные корабли "Иней", "Мороз" и малый противолодочный корабль "Холмск" провели артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Они успешно поразили надводные и береговые цели в Авачинском заливе.

Стрельба по береговым мишеням, имитирующим боевую технику и прибрежные укрепления "врага" велась на полигоне, в прибрежной полосе Халактырского пляжа. Огонь из артустановок АК-176 открывали на дальность до десяти километров.

- Для отработки задач по уничтожению морских плавающих мин моряки применили шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский

Он добавил, что корректировали стрельбы при помощи беспилотников "Орлан-10". Кроме того, во время тренировки корабли "отразили" атаку с воздуха.