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17.02.2020 05:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке ракетные корабли уничтожили "противника" артогнем

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Малые ракетные корабли "Иней", "Мороз" и малый противолодочный корабль "Холмск" провели артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Они успешно поразили надводные и береговые цели в Авачинском заливе.

Фото: Минобороны РФ
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Стрельба по береговым мишеням, имитирующим боевую технику и прибрежные укрепления "врага" велась на полигоне, в прибрежной полосе Халактырского пляжа. Огонь из артустановок АК-176 открывали на дальность до десяти километров.

- Для отработки задач по уничтожению морских плавающих мин моряки применили шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский

Он добавил, что корректировали стрельбы при помощи беспилотников "Орлан-10". Кроме того, во время тренировки корабли "отразили" атаку с воздуха.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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