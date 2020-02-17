В Хабаровске автомобиль с четырьмя детьми столкнулся с машиной ДПС

В Железнодорожном районе Хабаровска автомобиль дорожно-патрульной службы столкнулся с машиной, в которой находилось четверо детей 2007 и 2008 года рождения, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"В результате аварии несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (часть первая статьи 264 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.