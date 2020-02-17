В Якутске школьника ранили ножом в драке

В Якутске следователи устанавливают обстоятельства драки между подростками, в которой 17-летнего школьника два раза ударили ножом.

Конфликт произошел вечером 4 февраля. Потерпевший был доставлен в больницу. Родственники пострадавшего обратились в полицию, и на следующий день следователем муниципального управления МВД России было возбуждено уголовное дело. 13 февраля материалы дела были переданы в региональное следственное управление СК России.

- В тот же день к следователю с явкой с повинной обратился юноша, который сообщил о том, что нанес ранение потерпевшему. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Надежда Дворецкая.

Установлено, что конфликт между двумя группами подростков возник во время проведения спортивных состязаний. Он перерос в драку, в ходе которой один из участников применил колющее оружие. Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего.

Раненый школьник остается в больничном стационаре.