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17.02.2020 04:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма осадков

Текст: Анна Бондаренко

В воскресенье на акваторию Японского моря распространился циклон, который принес в Приморье снег. Сначала непогода пришла в южные районы края, а затем продвинулась дальше, захватив большую часть региона.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в ночь на воскресенье в регионе выпало до 23 миллиметров снега. Во Владивостоке - 15 миллиметров, это месячная норма. На побережье снег сопровождался метелью при ветре 20-25 метров в секунду.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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В понедельник, отмечают синоптики, в крае облачно, местами небольшой и умеренный снег. На востоке снег, местами сильный, метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -14...-4°C.

В первой половине дня снег, сопровождаемый сильным ветром, продолжится и в приморской столице. Температура воздуха -7...-9°С.

По данным администрации Владивостока, ночью городские дороги чистили 126 единиц спецтехники. Уборка продолжается. На маршруты Владивостока утром вышли 515 автобусов, 11 трамваев и 7 троллейбусов. Из-за большого количества выпавшего снега движение на некоторых участках затруднено.

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