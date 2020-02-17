Минздрав проверит жалобу о разглашении врачом данных о ВИЧ-положительном мужчине

Минздрав Пермского края проверит жалобу от жителя Пермского края, 17 февраля поступившую в распоряжение Общественной наблюдательной комиссии по региону. Об этом на своей странице в Instagram сообщает краевой министр здравоохранения Оксана Мелехова.

В сообщении представителя ОНК говорится, в частности, что 45-летнего ВИЧ-положительного мужчину, недавно освободившегося из мест лишения свободы, отказались консультировать по поводу получения антиретровирусной терапии. Подчеркивается, что лечение он уже проходит, однако необходимые препараты вскоре должны закончиться.

В поликлинике мужчина поинтересовался о том, как ему получить новые лекарства. Далее представитель ОНК цитирует слова терапевта:

- Немедленно отойдите от стола...У нас таких нет...Вы тут сейчас всех перезаражаете...

Мужчина полагает, что в медучреждении ему не только не помогли, но и разгласили его диагноз. После появления этой информации в СМИ ситуацию вмешался краевой Минздрав.

- Конечно, оставить без внимания данное сообщение я не могу, - сказала Оксана Мелехова, - Ведь гарантию того, что окружающие не узнают о наших заболеваниях, содержит статья 13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Обязанность по хранению врачебной тайны возложена на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента.

В настоящее время руководство медицинского учреждения совместно с представителями Минздрава Пермского края проводят проверку по изложенным в публикации фактам.