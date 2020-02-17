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17.02.2020 09:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермячка приютила спасенную от эвтаназии собаку из Нижнего Новгорода

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Собака-инвалид по кличке Цапа обрела любящих хозяев. Об этой трогательной истории рассказал в соцсетях нижегородский приют для животных "Сострадание-НН".

Фото: Анна Горн / РГ
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О дворняжке Цапе со странной походкой сотрудники приюта написали в декабре прошлого года. Собаку привезли на эвтаназию, поскольку у нее было множество проблем со здоровьем: она чихала, кашляла, не ходила и даже не могла нормально стоять. Но Цапу не усыпили, а вылечили: оказалось, что она была домашней, но ее избили и выбросили умирать на улицу.

Из-за травмы у собаки возникли проблемы с мозжечком. Полноценно двигаться она не сможет, но в остальном она не отличается от других собак: жизнерадостная, дружелюбная, ласковая.

История Цапы не осталась незамеченной: в середине февраля дворняжка обрела новых хозяев. Ее решила взять к себе жительница Перми Елена. "Цапа - особенная собака, и теперь она будет жить в особенной семье, с людьми чуткими, добрыми, отзывчивыми, с людьми, которым не чуждо сострадание", - написали волонтеры.

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