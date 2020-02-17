СК заинтересовался жалобами на поборы в пермской школе

В Перми Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о том, что в одной из пермских школ с родителей учеников незаконно требуют деньги.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, отец третьеклассника распространил в интернете видеообращение о том, что представители образовательного учреждения, где учится его сын, предложили родителям сдать по 1200 рублей на приобретение учебников математики и линолеума.

Получив отказ, преподаватели школы начали оказывать психологическое воздействие на его сына и унижать его перед одноклассниками.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверочные мероприятия. В случае подтверждения информации о поборах будут приняты необходимые меры для защиты прав граждан.