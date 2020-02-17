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17.02.2020 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заинтересовался жалобами на поборы в пермской школе

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о том, что в одной из пермских школ с родителей учеников незаконно требуют деньги.

Фото: iStock
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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, отец третьеклассника распространил в интернете видеообращение о том, что представители образовательного учреждения, где учится его сын, предложили родителям сдать по 1200 рублей на приобретение учебников математики и линолеума.

Получив отказ, преподаватели школы начали оказывать психологическое воздействие на его сына и унижать его перед одноклассниками.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят проверочные мероприятия. В случае подтверждения информации о поборах будут приняты необходимые меры для защиты прав граждан.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

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