Стоматолога уволили за систематический отказ лечить ВИЧ-инфицированных

Самарский областной суд вынес резонансное решение по иску стоматолога, которая неоднократно указывала на дверь пациентам с ВИЧ-инфекцией, в том числе с острой болью. Суд принял решение запретить врачу работать в стоматологической клинике №2 Самары. С чем стоматолог категорически не согласилась и подала на апелляцию.

В Самаре стоматолог отказалась лечить ВИЧ-инфицированного пациента, и он обратился в прокуратуру, а клиника - в суд. Фото: SARINYAPINNGAM / iStock

В апелляционную инстанцию хирург-стоматолог обратилась после того, как проиграла в ноябре прошлого года процесс в Кировском районном суде Самары. Однако и областной суд оставил решение первой инстанции в силе.

Врач не сможет больше работать в самарской стоматологической клинике №2 Промышленного района, откуда ее уволили по статье № 81 Трудового кодекса РФ - за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей.

Эта история, как рассказала "РГ" адвокат бюро "Лапицкий и партнеры" Елена Зимина, представлявшая интересы клиники, по сути началась еще в 2015 году. Тогда стоматолог отказалась лечить ВИЧ-инфицированного мужчину. Пациент написал жалобу на доктора, дойдя до прокуратуры.

В июле 2019 года к тому же медику пришла девушка в положении, которой нужна была экстренная помощь. Узнав, что у нее положительный ВИЧ-статус, доктор указала ей на дверь. Девушка не стала молчать. Выйдя за дверь, на которую ей указали, она набрала свою страховую медкомпанию. А пока поднималась в кабинет к главврачу, страховой представитель оперативно связался с медучреждением и настоятельно порекомендовал не нарушать права пациентки.

В лечебном учреждении провели заседание врачебной комиссии и вынесли эскулапу выговор. Но уже через месяц история повторилась. И снова пациент перешагнул через страх открыть свой статус и пожаловался руководству клиники на нездоровое отношение врача. Тогда было принято решение уволить стоматолога. Врач подала на клинику в суд, мол, негоже выгонять на улицу работника предпенсионного возраста.

В судебных процессах адвокат уволенного доктора, по словам Елены Зиминой, ссылалась на то, что в клинике отсутствуют адекватные индивидуальные средства защиты (перчатки слишком тонкие) и одноразовые инструменты, а те, что есть, плохо стерилизуются. Суд внимательно изучил эти доводы. Однако клиника представила все доказательства обратного. Трудовая инспекция провела свою проверку с выходом на рабочее место, никаких нарушений не найдя.

Истица же, выступая в судебных процессах, четко выразила свое негативное отношение к обязанности лечить больных без оглядки на их диагнозы. По ее мнению, люди с ВИЧ должны получать медпомощь исключительно в центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Но самарские суды встали на защиту прав ВИЧ-инфицированных, напомнив врачам, что они обязаны соблюдать законодательство РФ об охране здоровья граждан. А клиника уволила излишне брезгливую коллегу. По словам председателя самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, доктора медицинских наук Татьяны Сивохиной, если бы со стороны работодателя были нарушения по непредоставлению средств индивидуальной защиты стоматологам в клинике, жалобы непременно поступали бы в профсоюз от других медиков, но их не было.

Под постом адвокатского бюро о выигранном процессе появились экспрессивные комментарии.

- Это что за дикая дичь!!!???? Медицинский работник и такое чудовищное невежество!!! Мрак какой-то средневековый! - написала одна из пользователей.

О том, как сам врачи реагируют на брезгливого колегу, "РГ" на правах анонимности рассказал хирург-стоматолог, который тоже работает в обычной поликлинике города Самара.

- В перчатках, очках, маске и чепчике заразиться невозможно. - уверен он. - А принимаем мы всех подряд. Обязаны. между прочим, ВИЧ-инфицированных в Самаре много, но далеко не все из них в этом признаются. Поэтому, когда пациент предупреждает о диагнозе, ему надо сказать "Спасибо", а не выпроваживать. Вот такая моя позиция.

Так же он считает, что если врача предупредили об опасности заражения, он не будет торопиться, будет вдвойне аккуратным, обратит внимание на более тщательную обработку инструментов. Если есть страх проколоть перчатки, можно в конце-концов надеть две пары для надежности.

- Понимаете, доктор обязан принимать больного, соблюдая все меры предостородности. - считает хирург. - Кстати, гепатитом еще проще заразиться, чем ВИЧ. А в клиниках - и в частных, и в государственных, все необходимые защитные средства дают.

В суде был момент, когда обсуждали как раз возможность надеть две пары перчаток. Просто доктор, которую уволили, принципиально против работать с "плохим" контингентом, как она считает.

А адвокат пыталась построить защиту на "неадекватных индивидуальных средствах защиты". Но госклиника не может брать дорогие позиции, которые наверняка, лучше, это же госконтракт, который выигрывают те, кто дал более дешевую цену (в рамках норматива на те же перчатки).

Автору этих строк вспомнилась история из нулевых. К Всемирному дню борьбы со СПИДом меня, начинающего репортера, послали на улицы Самары сделать опрос. Я всем задавала один и тот же вопрос: "Передается ли ВИЧ через поцелуй?". До сих пор помню реакцию некоторых горожан, которые отшатывались, когда слышали этот вопрос. Некоторые старались отойти от моего блокнота как можно дальше, особенно пожилые люди. Прошло двадцать лет. Неужели мало что изменилось?

Потенциально такая история может случиться с каждым. И не только в стоматологическом кресле. "Неужели клятва Гиппократа сегодня уже ничего не значит для людей в белых халатах", - возмущаются жители Самары.

Врачи любят повторять, что в медицину не приходят случайные люди. Так что теперь в Самаре на одного случайного стоматолога меньше. Что это было: профессиональное выгорание или кариес души?

Компетентно

Из официального ответа на запрос "РГ" в ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" следует, что сейчас в Самарской области проживают 35 тысяч ВИЧ-инфицированных.