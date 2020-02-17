В Нижнем Новгороде открылась цифровая "жалобная книга"

"У дома по улице Мечникова, 45, от дороги остались только ямы, - пишет пользователь под ником Максим Ш. - Люди ходят по грязи и лужам, не каждая детская коляска проходит, тем более инвалидная". Сообщение опубликовано 15 февраля, по нему назначен исполнитель - администрация Московского района Нижнего Новгорода. Вопрос должен быть решен до 4 марта.
Пока что заявленные проблемы распределились по двум категориям - автомобильные дороги, дворовые и общественные территории. Но возможностей для обращений гораздо больше. Это и отсутствие освещения, и несанкционированные свалки, и работа общественного транспорта, и проблемы многоквартирных домов.
Пока портал работает на два самых крупных города региона - Нижний Новгород и Дзержинск. Но в ближайшем будущем к работе будут подключены все муниципалитеты. Для того чтобы оставить заявку или задать вопрос чиновникам, пользователю необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Срок рассмотрения должен укладываться в 14 рабочих дней. Если статус заявки поменялся на "Решено", то пользователю нужно либо согласиться с этим, либо возразить. Если заявитель не считает проблему решенной, то вопрос возвращается исполнителю.