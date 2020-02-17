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17.02.2020 20:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Вам решать

В Нижнем Новгороде открылась цифровая "жалобная книга"
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
В Нижегородской области открылся портал "Вам решать". Это цифровая "жалобная книга", позволяющая обратить внимание властей на различные проблемы нижегородцев. На портале уже зарегистрировано 289 участников, хотя официально работать он начал 15 февраля.

"У дома по улице Мечникова, 45, от дороги остались только ямы, - пишет пользователь под ником Максим Ш. - Люди ходят по грязи и лужам, не каждая детская коляска проходит, тем более инвалидная". Сообщение опубликовано 15 февраля, по нему назначен исполнитель - администрация Московского района Нижнего Новгорода. Вопрос должен быть решен до 4 марта.

Фото: Photoxpress.ru
Что такое электронная цифровая подпись и зачем она нужна

Пока что заявленные проблемы распределились по двум категориям - автомобильные дороги, дворовые и общественные территории. Но возможностей для обращений гораздо больше. Это и отсутствие освещения, и несанкционированные свалки, и работа общественного транспорта, и проблемы многоквартирных домов.

Пока портал работает на два самых крупных города региона - Нижний Новгород и Дзержинск. Но в ближайшем будущем к работе будут подключены все муниципалитеты. Для того чтобы оставить заявку или задать вопрос чиновникам, пользователю необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Срок рассмотрения должен укладываться в 14 рабочих дней. Если статус заявки поменялся на "Решено", то пользователю нужно либо согласиться с этим, либо возразить. Если заявитель не считает проблему решенной, то вопрос возвращается исполнителю.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Государственные интернет-услуги

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