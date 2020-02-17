В Пензе опробовали новый прибор для выявления реакции на стресс

В Пензенском госуниверситете представили биотехническую систему с обратной связью на основе виртуальной реальности. Прибор предлагают использовать в диагностических и лечебных целях для выявления реакции на стресс, а также работать с расстройствами психики.

Он представляет собой фиксированную платформу, удерживающее устройство и шлем виртуальной реальности, который помогает погрузиться в конкретную среду. В это время многочисленные датчики замеряют основные показатели физического и психического здоровья. Фиксируются давление, пульс, электромагнитное излучение и речевые реакции - всего 12 показателей. На основе этих данных устанавливается диагноз или проводится коррекция психики.

- Мы выбрали направление восстановительных процедур для терапии посттравматического синдрома у военнослужащих или людей, побывавших в эпицентре чрезвычайных происшествий. Под конкретного пациента создаются сцены виртуальной реальности, которые помогают ему вернуться в стрессовую ситуацию и проработать ее вместе с психологом, - говорит доктор технических наук, замдиректора Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований ПГУ Александр Тычков. - Обычно психологи показывают пациенту карточки или рисунки, работают по шаблонам. Наша разработка позволяет в процессе погружения пациента в виртуальную реальность объективно оценить состояние его здоровья с помощью цифровой индикации.