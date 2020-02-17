В Прикамье на шахте произошла вспышка газа

На строящейся шахте компании "Уралкалий" недалеко от Соликамска Пермского края в ходе проведения плановых работ произошло воспламенение горючих газов.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в компании, вспышка произошла без последующего возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Персонал подрядной организации, которая ведет строительство шахты, своевременно выведен на поверхность.

Место происшествия уже обследовали специалисты экстренных служб. Они зафиксировали, что все показатели воздушной атмосферы находятся в норме.