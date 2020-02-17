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17.02.2020 08:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье на шахте произошла вспышка газа

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

На строящейся шахте компании "Уралкалий" недалеко от Соликамска Пермского края в ходе проведения плановых работ произошло воспламенение горючих газов.

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Как пояснили корреспонденту "РГ" в компании, вспышка произошла без последующего возгорания. В результате инцидента никто не пострадал. Персонал подрядной организации, которая ведет строительство шахты, своевременно выведен на поверхность.

Место происшествия уже обследовали специалисты экстренных служб. Они зафиксировали, что все показатели воздушной атмосферы находятся в норме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Аварии на шахтах

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