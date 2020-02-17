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17.02.2020 07:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вылетевший из Уфы на Пхукет Boeing 777 сел в Москве

Вылетевшие в теплый Таиланд жители Уфы спустя несколько часов оказались в холодной Москве.
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Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени. Но сразу после взлета сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт базирования для диагностики оборудования.

По данным сервиса Flightradar24, лайнер долго кружил у аэропорта Уфы, вырабатывал топливо, после чего направился на запад. В 5:29 он благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево".

Перевозчик пообещал, что в столице России пассажиры злополучного рейса 2505 пробудут недолго. "По техническим причинам самолет будет находиться в Москве 2 часа, потом отправится в Таиланд", - рассказали ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Происшествия Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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