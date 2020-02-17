"Железная бабушка" из Перми стала двукратной чемпионкой мира по зимнему плаванию

83-летнюю Нину Максимову из Перми прозвали "Железной бабушкой" за ее стойкий характер в спортивной борьбе. Она "морж" со стажем и двукратная чемпионка по зимнему плаванию. Две золотые медали она завоевала на дистанции 25 м и 50 м вольным стилем на Чемпионате мира по зимнему плаванию, который проходил в этом феврале в Словении.

Нина Максимова - участница множества соревнований. Начинала она с районных и постепенно "доросла" до того, что ее стали приглашать на состязания за границу. Зимним плаванием она занимается уже больше 30 лет.