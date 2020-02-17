23 февраля: В МЧС предупредили об опасных снегопадах

Какая погода ожидается на горнолыжных курортах страны, стало известно корреспондентам "Российской газеты". В некоторых регионах МЧС и инструкторы предупредили об опасности схода лавин.

Алтай: лавины грозят лыжне

По прогнозам синоптиков, в Республике Алтай ожидается резкое потепление. Уже с 20 февраля столбик термометра начнет показывать плюсовую температуру.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют туристам отказаться от походов в горы на февральские праздники. Потепление может стать спусковым механизмом для схода лавин.

Зима на Алтае в этом году была экстремально снежной. К примеру, только за три декабрьских дня в Горно-Алтайске выпала месячная норма осадков. А в горных районах метели мели особенно интенсивно. Здесь выпало наибольшее количество снега за последние четыре года.

"В связи с большим количеством снега в горах и на перевалах Республики Алтай складывается лавиноопасная обстановка, - сообщила "РГ" представитель ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. - при сильно влажном снеге лавина может сойти на склоне крутизной всего 10-25 градусов".

Спасатели просят туристов и местных жителей отказаться на это время от горных походов, поездок по горным дорогам и с осторожностью передвигаться вдоль склонов. По статистике, очень небольшой процент людей может самостоятельно выбраться из снежного плена. Под толщей снега человек может продержаться не более 40 минут. Опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около пяти кубических метров.

Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, напоминают о необходимости зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сочи: праздник с оглядкой на погоду

В Сочи праздничные дни достаточно комфортно будет проводить максимум времени на прогулке. Конечно, погода не будет всегда баловать ярким солнцем, но и осадки только местами.

По данным Gismeteo, с 22 по 24 февраля на черноморском побережье ожидается +7…+10 градусов, временами дождь. А в Красной Поляне +4…+10 градусов, облачно, редко дождь.

По информации отдела культуры сочинской администрации, городские мероприятия в основном будут проходить в зданиях - так что они не зависят от температуры воздуха на улице. Только на Масленицу, первого марта, предусмотрена развлекательная программа с массовыми уличными гуляньями.

Что касается горной зоны, то кроме сильнейших снегопадов и как следствие лавинной опасности, что может угрожать безопасности гостей, праздничному отдыху здесь ничего не помешает. "А они, судя по ранним, предварительным, прогнозам, не ожидаются", - отметили пресс-службы краснополянских курортов.

В Приэльбрусье дождались снега

Поездку в Приэльбрусье на 22-23 февраля сейчас выбирают многие жители российских регионов и зарубежных стран. Правда, точные планы пока строить сложно, ведь погода здесь крайне непредсказуема.

"Говорить о погоде больше, чем за неделю, особенно в горах, это дело неблагодарное, - рассказал "РГ" начальник Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгений Богаченко. - Даже компьютерное моделирование, которое используется для долгосрочных расчетов погоды, основывается на множестве данных, которые за неделю могут полностью измениться и пойти по другому пути".

В целом же, по словам синоптика, февраль в Кабардино-Балкарии в этом году будет холоднее января, что бывает редко. Он также рассказал, что снег в горах выпал хоть и поздно, но теперь уже основательно и пролежит долго.

Различные агрегаторы погоды обещают на праздничные выходные небольшой минус в районе 2-8 градусов ниже нуля.

Каких-то особых централизованных развлечений к Дню защитника Отечества в Приэльбрусье не готовят. Туристы здесь не ищут громких праздников - их цель покататься на лыжах и сноубордах, посмотреть на горы, попробовать блюда кавказской кухни и побывать на экскурсиях. Посмотреть здесь действительно есть на что - помимо прекрасных гор и ущелий, например, можно прокатиться на старейшем подъемнике Эльбруса, который был открыт 50 лет назад - в 1970 году. Подъемник идет на высоту 3780 метров.

Горнолыжный сезон в Приэльбрусье сейчас в самом разгаре, только пятого февраля наконец-то открылись все трассы, до этого с самого начала зимы на склонах практически не было снега. "Обычно полноценный сезон в Приэльбрусье открывается в ноябре, - рассказал "РГ" руководитель клуба путешествий "ТамЗаГородами" Антон Клочко.

С началом полноценного зимнего сезона на курорт вернулась традиционная гибкая система тарифов. Сейчас снова доступны многодневные абонементы на срок от двух до восьми дней по более выгодной цене, а также тариф, действующий ежедневно с 12 часов.

Февраль в Кузбассе в этом году выдался относительно теплым: температура воздуха весь месяц на три - пять градусов превышает норму. И осадков больше, чем обычно. То есть, снега любителям активного отдыха у небесной канцелярии выпрашивать не приходится. Высота покрова к концу месяца, как сообщают синоптики, обычно достигает 20-40 сантиметров, а в предгорьях - все 60-100. Сохранить снег до глубокой весны помогает температурный контраст между днем и ночью (что характерно для местного резко континентального климата).

Северный Кавказ: зима осталась в горах

По данным синоптиков, погода на Кубани и Северном Кавказе в ближайшие недели будет только радовать жителей - без обильных осадков, а воздух днем прогреется до 10-15 градусов тепла. Как говорится, зима "отсиживается" высоко в горах.

"До конца февраля существенных осадков не ожидается, без усилений ветра, - рассказала начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. - Ночная температура в юго-восточных предгорьях Краснодарского края будет опускаться до 3-8 градусов мороза, днем около +2…-3 (эти районы граничат с горнолыжным курортом плато Лагонаки республики Адыгея и Архызом в Карачаево-Черкесии). В праздничные выходные 22-24 февраля ожидается облачность, но вряд ли из-за этого стоит откладывать путешествие. В целом, теплая погода будет держаться на всем Черноморском побережье".

И все же приезжая на горнолыжные курорты Кубани, спасатели рекомендуют не пренебрегать сообщениями о лавинной опасности. Сейчас периодически в горах выше 2-2,5 тысячи метров сходит снег, особенно при температурных качелях. Трассы курорта Лагонаки в этом отношении более безопасны - здесь нет крутых склонов и в тоже время хорошо кататься на лыжах, санках и даже… на собачьих упряжках, организуемых на кордоне Кавказского биосферного заповедника.

На Сахалине снег не страшен

На Сахалине еще мало заметны признаки приближения теплого времени года. Но есть надежда, что праздничные выходные 22-24 февраля не будут омрачены приходом глубоких циклонов.

"Впрочем, атмосфера может измениться в один момент, - добавляет начальник отдела метеопрогнозов Сахалинского управления гидрометеослужбы Лидия Михайлова. - Но, по предварительному прогнозу, в эти дни ожидается обычная зимняя погода. На севере столбик термометра может опуститься ниже 20-градусной отметки, днем - до 12 градусов. На юге температура также отрицательная: ночью до 17, днем - до 8 градусов".

Так что можно смело планировать на длинные выходные лыжные прогулки, катание по заснеженным склонам и занятия другими зимними видами спорта на открытом воздухе. Зарядиться позитивом помогут и ставшие в последнее время популярными походы в горы на снегоступах. Сильных снегопадов не предвидится, а значит, не повысится и лавинная опасность.