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17.02.2020 12:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Один. Два. Три" покажет в Новосибирске "Коромысли"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск )
В Новосибирске с 21 по 29 февраля в четвертый раз пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс камерных и моноспектаклей "Один. Два. Три". Директор фестиваля и руководитель Молодежного драматического театра "Первый театр" Юлия Чурилова так охарактеризовала предстоящий смотр: "Никакой классики + актуальные темы + разные форматы".
Фото: Предоставлены дирекцией фестиваля "Один. Два. Три" Фото: Предоставлены дирекцией фестиваля "Один. Два. Три"
Фото: Предоставлены дирекцией фестиваля "Один. Два. Три"

В этом году в программе - восемь российских спектаклей и две постановки, которые представят гости из Финляндии и Швейцарии. Основное отличие от предыдущих трех фестивалей в том, что жюри ранее оценивало постановки профессиональных театров и театральных вузов. Сейчас в конкурсе - только профи.

Фото: Предоставлено Мариинским театром.
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- Невозможно не отметить то, что почти все выбранные спектакли - синтетические, ни про один нельзя сказать, что это чистая драма, вербатим или танец. Лично меня такое смешение жанров и форматов очень радует, так как оно дает большую глубину восприятия и расширяет оптику, взгляд на героя и его историю. Еще один важный момент: почти все спектакли-участники - остросовременные, они обращены в наше время и в нем же происходят, - поделилась куратор международной программы Ника Пархомовская.

В программу фестиваля вошли несколько спектаклей по современным российским пьесам, отмеченным на престижных драматургических фестивалях и конкурсах: "Говорит Москва" Юлии Поспеловой, "Магазин" Олжаса Жанайдарова, "Пилорама плюс" Натальи Милантьевой, а также по современным зарубежным пьесам - "Сибирь" Феликса Миттерера, "История медведей Панда, рассказанная саксофонистом, у которого есть подружка во Франкфурте" по пьесе Матея Вишнека.

Фото: Александр Иванишин
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Новосибирские театры заявили на конкурс постановку "Невидимый слон" по рассказу Анны Анисимовой (театр кукол "Пилигримы"), которая создана в "форме театра ощущений", и перформанс "Коромысли" режиссера Полины Кардымон ("Мастерская Крикливого и Панькова") - его участники на три голоса разложили фольклорные песни.

Иностранную программу откроет оригинальный финский социальный проект "The Days" с участием профессиональных танцовщиков и пенсионеров-любителей, а продолжит любопытнейший швейцарский танец-перформанс "Buzz Riot".

В рамках фестиваля пройдут обсуждения спектаклей, публичные дискуссии, мастер-классы и лекции специалистов в области современного театра. Например, хореограф и танцовщица из Финляндии Мария Нурмела для всех желающих проведет бесплатный урок по сценическому движению и работе с непрофессионалами, а швейцарский перформер Руди Ван Мерве - занятие по двигательным практикам и современному танцу. Уже в понедельник, 17 февраля, в рамках фестивального превью состоится разговор о большом искусстве и искусстве с большим резонансом.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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