Красноярском краю выделят дополнительные деньги на ремонт дорог

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Участники встречи обсудили порядок реализации в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги. Благодаря работе по этому направлению Красноярский край вошел в пятерку регионов-лидеров по качеству дорог и занял третье место в России по количеству дорог регионального значения.

В настоящий момент в правительстве РФ обсуждаются планы финансирования модернизации дорожной инфраструктуры в регионах страны. Есть вероятность того, что регионы-лидеры по качеству дорог не смогут претендовать на дополнительные федеральные поступления.

В беседе с Маратом Хуснуллиным губернатор Александр Усс попросил принять во внимание тот факт, что в Красноярском крае очень высокая протяженность автомобильных дорог, а по количеству дорог регионального значения край занимает третье место в России. По мнению Александра Усса, без дополнительного финансирования будет не просто поддерживать достигнутый показатель качества автомобильных дорог.

Еще одним важным пунктом договоренностей стало подтверждение выделения 1,3 млрд рублей красноярскому аэропорту для завершения строительства рулежной дорожки.