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17.02.2020 20:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На всех парусах по Дрейку

Кругосветная яхта "Сибирь" взяла курс на Антарктиду
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Яхта "Сибирь" покинула Огненную Землю, где завершился грандиозный парусный фестиваль, посвященный 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. И взяла курс на Белый материк. Паруснику с флагом "Российской газеты" на борту предстоит пройти самый сложный участок кругосветки, который бывалые моряки прозвали "кладбищем кораблей". Путешественники к опасному плаванию готовы и полны решимости водрузить флаг России на станции Беллинсгаузен.
Яхта "Сибирь" покинула Огненную Землю и сейчас идет по коварному проливу Дрейка. До острова Нельсон - 270 миль. Фото: Омский яхтклуб

Сейчас мореплаватели штурмуют коварный пролив Дрейка, названный в честь знаменитого пирата, в свое время наводившего ужас на испанские корабли. Английская королева поощряла подвиги Фрэнсиса Дрейка, считала благородным пиратом и даже наградила титулом рыцаря, а потом под его командованием снарядила экспедицию, отправив искать Южную Землю (Антарктиду).

- Антарктиду он так и не нашел, но обнаружил пролив, который впоследствии и получил его имя, - рассказал историк омского яхт-клуба Сергей Лебединский. - Пролив Дрейка - самый широкий и самый глубокий на планете. Здесь царят 10-балльные шторма. Моряки считают это место самым опасным в мире.

Впрочем, иногда ветер здесь ненадолго утихает, уступая место относительному затишью, когда можно проскочить. Сейчас наступил как раз такой момент. И "Сибирь", пользуясь случаем, двинулась в путь.

- Яхта к переходу готова, - сообщил "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Люки задраены пленкой. Кокпит рулевого защищен от шквала. На яхте установлен новый двигатель (старый разъела морская вода). Металлические конструкции из катушек и канатов на корме помогут уберечь парусник от ударов о скалы и зацепиться за них при стоянках в Антарктиде.

Моряки обновили карты, с неточностью которых столкнулись в пути. А вот с помощниками сибирякам постоянно везло. Во всех крупных портах их встречали представители генконсульств, помогали, чем только могли: транспортом, продуктами, ремонтом. По просьбе почетного консула в Мар-дель-Плате Юрия Кузнецова, неоценимое содействие оказала путешественникам местная префектура, которая нашла мастера золотые руки, который профессионально помог яхтсменам не только с ремонтом, но и с запчастями

Фото: Photoxpress
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В Ушуае сибиряки не только оснастили яхту, но и встретились с настоящими морскими волками Николаем Литау и Даниилом Гавриловым. "Советы опытных капитанов, уже не раз преодолевавших пролив Дрейка и досконально изучивших его коварный нрав, очень нам пригодятся", - считает Сергей Щербаков.

Экспедиция продолжается в обновленном составе. На яхте "Сибирь", вмещающей шесть человек, с начала экспедиции уже побывало 20 человек, причем не только опытных моряков. Каждый из них мечтал о кругосветке, выдержал строгий кастинг. И теперь их мечта осуществляется. "Российская газета" следит за экспедицией.

Когда верстался номер

Сообщение капитана яхты "Сибирь": Идем на всех парусах по Дрейку, до острова Нельсон - 270 миль. Планирую к острову Кинг-Джорж, где расположена станция Беллинсгаузен, заходить через него. Пока судьба нам благоволит. На море едва ли не полный штиль - для Дрейка чудо! Но уже 18 февраля подойдет мощный циклон. Надо успеть укрыться. Думаю, успеем.

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