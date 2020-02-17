Новосибирские ученые разработали электронную майку для занятий спортом

Инженеры одной из инновационных компаний новосибирского Академгородка создали "умную" майку, которая способна замерять пульс, температуру тела, частоту дыхания, снимать параметры ЭКГ, отслеживать периоды ускорения, пройденное расстояние и вести счет выполняемых упражнений.

В качестве основы для гибкой электронной начинки была выбрана лайкра - эта ткань отлично тянется и облегает тело, а значит, датчики могут находиться почти вплотную к коже. В майку впечатаны два электрода, которые при помощи токопроводящих дорожек подключены к главному модулю - миниатюрному аналитическому центру.

- Мы нашли удобную электронную платформу, на которой можно проводить все замеры, написали на ее базе приложение, немного изменив прошивку, - рассказал "РГ" руководитель компании-разработчика Святослав Венский. - На данном этапе датчики работают как квази-ЭКГ: передают пульсометрию и картинку, сходную с врачебной электрокардиограммой. Но когда мы усовершенствуем главный модуль, можно будет говорить об использовании майки в медицине. Например, для сбора информации о пациенте в кардиологии.

Но пока главное назначение майки - спорт. Она не даст схалтурить при тренировке - приложение оповестит, если упражнение выполнено не на 100 процентов.