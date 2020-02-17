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17.02.2020 20:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тренировка под контролем

Новосибирские ученые разработали электронную майку для занятий спортом
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Инженеры одной из инновационных компаний новосибирского Академгородка создали "умную" майку, которая способна замерять пульс, температуру тела, частоту дыхания, снимать параметры ЭКГ, отслеживать периоды ускорения, пройденное расстояние и вести счет выполняемых упражнений.

В качестве основы для гибкой электронной начинки была выбрана лайкра - эта ткань отлично тянется и облегает тело, а значит, датчики могут находиться почти вплотную к коже. В майку впечатаны два электрода, которые при помощи токопроводящих дорожек подключены к главному модулю - миниатюрному аналитическому центру.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Мы нашли удобную электронную платформу, на которой можно проводить все замеры, написали на ее базе приложение, немного изменив прошивку, - рассказал "РГ" руководитель компании-разработчика Святослав Венский. - На данном этапе датчики работают как квази-ЭКГ: передают пульсометрию и картинку, сходную с врачебной электрокардиограммой. Но когда мы усовершенствуем главный модуль, можно будет говорить об использовании майки в медицине. Например, для сбора информации о пациенте в кардиологии.

Но пока главное назначение майки - спорт. Она не даст схалтурить при тренировке - приложение оповестит, если упражнение выполнено не на 100 процентов.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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