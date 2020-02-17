Пассажирка рейса Томск-Москва нашла в туалете почти миллион рублей

Женщина, летевшая из Томска в Москву, обнаружила в туалете самолета десять тысяч долларов США и пять тысяч евро - около миллиона в переводе на российские рубли. Однако, как передает РИА Томск, она стала фигурантом уголовного дела и вернула деньги законным владельцам.

По словам замначальника Томского линейного отдела МВД России по обеспечению правопорядка на объектах транспорта Вячеслава Трефилова, деньги принадлежали семье, летевшей из Томска в Германию транзитным рейсом через столицу. Они спешили на свадьбу, однако по забывчивости оставили пакет с крупной суммой денег в кабинке туалета.

Женщина попыталась их присвоить, однако в полиции раскрыли преступление. Как подчеркнул Вячеслав Трефилов, подобные ситуации во время путешествий возникают довольно часто. Обычно люди оставляют сотовые телефоны и планшеты. Почти всегда пропажу удается обнаружить. Лишь в трех случаях запрошлый год утерянное найти не удалось.