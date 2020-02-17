Пожарные МЧС России и Рослесхоза приступили к подготовке к лесопожарному сезону-2020. В этом году по прогнозам он обещает быть ранним.

Пока лесных пожаров в России нет. Но на базе аэропорта Шушенское в Красноярском крае уже начались учебно-методические сборы федерального резерва "Авиалесоохраны". К обучению приступили 80 инструкторов парашютно-десантной пожарной службы.

"Чтобы стихия не застала врасплох, делается все возможное. Кроме того, достигнута договоренность о привлечении авиационной группировки МЧС России к доставке пожарных-десантников к местам возгораний в лесах. Но многое зависит и от мастерства авиапожарных, навыки которых оттачиваются на подобных учениях", - сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Одновременно с десантниками-лесниками во Владимирской области спасатели МЧС России начали тренировки по прыжкам парашютным и беспарашютным способом.

В тренировочных спусках задействованы 86 спасателей. Прыжки с парашютом выполняются на специальных парашютных системах типа "крыло" с высоты 1,2 тысячи метров. Им предшествуют двухнедельное обучение и сдача экзамена.

Для беспарашютных прыжков используются спусковые роликовые устройства. Тренировочные спуски кинологов Центра "Лидер" с четвероногими помощниками запланированы на следующей неделе.