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17.02.2020 21:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прыжки в лесу

Пожарные-десантники начали тренировки
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Пожарные МЧС России и Рослесхоза приступили к подготовке к лесопожарному сезону-2020. В этом году по прогнозам он обещает быть ранним.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Пока лесных пожаров в России нет. Но на базе аэропорта Шушенское в Красноярском крае уже начались учебно-методические сборы федерального резерва "Авиалесоохраны". К обучению приступили 80 инструкторов парашютно-десантной пожарной службы.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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"Чтобы стихия не застала врасплох, делается все возможное. Кроме того, достигнута договоренность о привлечении авиационной группировки МЧС России к доставке пожарных-десантников к местам возгораний в лесах. Но многое зависит и от мастерства авиапожарных, навыки которых оттачиваются на подобных учениях", - сообщил глава Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Одновременно с десантниками-лесниками во Владимирской области спасатели МЧС России начали тренировки по прыжкам парашютным и беспарашютным способом.

В тренировочных спусках задействованы 86 спасателей. Прыжки с парашютом выполняются на специальных парашютных системах типа "крыло" с высоты 1,2 тысячи метров. Им предшествуют двухнедельное обучение и сдача экзамена.

Для беспарашютных прыжков используются спусковые роликовые устройства. Тренировочные спуски кинологов Центра "Лидер" с четвероногими помощниками запланированы на следующей неделе.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС Правительство Минприроды Рослесхоз Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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