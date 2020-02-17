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17.02.2020 11:41
Проект: В регионах

"Ростелеком" поможет отсортировать мусор в Новосибирске

"Ростелеком" в Новосибирске предоставил в аренду муниципальному унитарному предприятию "Спецавтохозяйство" (МУП "САХ") два мобильных сортировочных комплекса твердых коммунальных отходов (ТКО) "Урал-Сот-3", которые помогут отсортировать мусор для последующей переработки, утилизации или коммерческой реализации. Срок аренды оборудования по договору составляет 36 месяцев, после этого МУП "САХ" может выкупить комплексы для дальнейшего использования.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"По условиям договора "Ростелеком" будет консультировать специалистов предприятия по вопросам, связанным с корректной работой комплексов, помогать в настройке режима в ходе эксплуатации, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком". - Мы надеемся, что этот проект в будущем станет частью цифровой системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, которая в том числе предполагает контроль за сбором, вывозом и сортировкой мусора".

Технологичные сервисы "Ростелекома" помогают специализированным предприятиям наладить работу по вывозу ТКО. Например, ударопрочные датчики определяют уровень заполнения контейнеров и отправляют эту информацию в онлайн-систему, которая рассчитывает подходящий маршрут и точное время вывоза мусора. Еще один элемент экосервиса - ГЛОНАСС-трекинг - позволяет видеть маршрут движения мусоровозов, а также анализировать пробег и время работы водителей.

Как подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на совещании, на котором подвели итоги работы городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города за 2019 год, вопрос вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов остается актуальным для города. Поэтому муниципалитет нацелен на дальнейшее развитие МУП "Спецавтохозяйство", которое уже зарекомендовало себя как надежный партнер.

"То, что предприятие "Спецавтохозяйство" развивается - это хорошо. Приобретается новая техника, увеличивается её количество. Это пример успешной работы", - отметил Анатолий Локоть.

Система управления обращения с твердыми коммунальными отходами входит в число базовых мероприятий стандарта "Умный город", который утвердил Минстрой России. В проект включены города с населением свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры (около 180 городов). В ближайшие пять лет они станут площадками для внедрения умных технологий по восьми направлениям, включая ЖКХ, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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