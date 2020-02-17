Новости

МВД опубликовало видео нападения мужчины с ножом на прихожан храма 13:25
Бывший зампред правительства Крыма переведен под домашний арест 13:18
Томские генетики создали новую технологию диагностики редких болезней 13:11
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess 13:04
Элтон Джон потерял голос прямо на концерте 13:02
СК заинтересовался жалобами на поборы в пермской школе 13:01
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя 13:00
Песков назвал Россию правопреемницей СССР 12:59
В МИД прокомментировали вопрос об эвакуации россиян с Diamond Princess 12:58
В Сочи спасли пациентку с "синдромом ошпаренной кожи" 12:55
СК возбудил уголовное дело после убийства матери на глазах ребенка 12:52
Фрегат "Адмирал Касатонов" передадут ВМФ в первом квартале 2020 года 12:49
Лукашенко заслушал отчет об итогах финансового года страны 12:48
За публичные призывы против вакцинации предложили наказывать 12:48
Популярность каршеринга в Москве ежегодно растет на 15% 12:47
В Кургане сняли с поезда девушку, сбежавшую к другу из соцсетей 12:42
Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан суд вернул за решетку 12:42
В Госдуме оценили призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР 12:22
Президент Беларуси утвердил решение по охране госграницы 12:19
Вышел трейлер феминистской космооперы "Бродячая королева" 12:14
Юрий Лоза объяснил, в чем проблема премии "Оскар" 12:05
Пристегивание ремнем безопасности смогут отследить удаленно 12:03
В Перми умер мужчина, упавший в шахту лифта 11:58
Ученые раскрыли тайну найденного в центре Севастополя тоннеля 11:56
Мишустин освободил от должности замминистра связи 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Какая погода будет на горнолыжных курортах во время праздников
Какая погода будет на горнолыжных курортах во время праздников
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
17.02.2020 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские генетики создали новую технологию диагностики редких болезней

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Томские ученые разработали молекулярную технологию диагностики наследственных заболеваний.

Фото: iStock
Петербургские ученые предложили ввести "право на лень"

По данным генетиков, при ЭКО мутацию теперь можно обнаружить до имплантации эмбриона. Уникальная диагностическая панель позволяет медикам прицельно изучать участки ДНК с интересующими их генами.

- Мы "вытаскиваем" из генома эти участки, затем секвенируем, то есть "читаем" их с помощью технологии Next Generation Sequencing, - пояснил руководитель лаборатории геномики орфанных (редких) болезней НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Николай Скрябин.

Как сообщает администрация Томской области, при помощи новой технологии ученые могут диагностировать уже около 20 редких болезней. Список заболеваний будет расширяться.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам