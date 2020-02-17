В Новосибирске появился броненосец, способный сворачиваться в шар

Новосибирский зоопарк готов представить посетителям нового обитателя - шаровидного броненосца, прибывшего из польского города Познань. Как рассказали в пресс-службе учреждения, броня необычного животного состоит из нескольких частей, что позволяет ему сворачиваться в шар.

Отдельная "бронепластина" есть даже на голове животного, что делает его практически неприступным для посягательств со стороны хищников. Если кто-то попытается просунуть лапу между щитами, броненосец может сомкнуть их сильнее, тем самым отпугнув и даже травмировав неприятеля.

В природе шаровидный броненосец обитает на территории Южной Америки и адаптировался на новом месте не сразу. Какое-то время отказывался от еды, почти не выходил из укрытия, но сейчас оправился от стресса, связанного с дорогой.

- Сейчас у нашего новенького все хорошо: вернулся аппетит, стало интересно, что происходит вокруг. Шансов увидеть его больше в первой половине дня. Шаровидный броненосец живет в павильоне для пингвинов и мелких приматов, делит вольер с серебристыми игрунками, - уточнили в зоопарке.

Соседи не мешают друг другу, так как живут на разных ярусах вольера, и у них разный режим. Длина тела шаровидного броненосца составляет не более 40 сантиметров, весит взрослое животное в районе одного-двух килограммов. Это довольно небольшой представитель семейства броненосцовых. Кстати, в новосибирском зоопарке с 2016 года живут и его дальние сородичи: два шестипоясных броненосца.