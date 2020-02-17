В новосибирском Академгородке на 73-м году жизни скончался кандидат физико-математических наук Валерий Мирошниченко.

Как рассказали "РГ" в минздраве Новосибирской области, его смерть наступила внезапно, когда мужчина находился на перекрестке Лаврентьева и Коптюга.

Очевидцы вызвали скорую помощь, сообщив, что человеку на улице стало плохо. Реанимобиль прибыл на место в течение десяти минут, медики зафиксировали клиническую смерть. Согласно профессиональному протоколу, они проводили необходимые реанимационные действия в течение получаса, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.

Как сообщили в институте математики им. Соболева СО РАН, где Валерий Мирошниченко возглавлял лабораторию численных методов математического анализа и был членом ученого совета, прощание с ним прошло сегодня.