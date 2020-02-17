Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице

В КЧР произошла драка в больнице. Видео инцидента с камер наблюдения появилось в социальных сетях и на телеканалах. На нем видно, как врач заполняет карты пациентов. Рядом стоят мужчина на костылях и его сопровождающий.

В какой-то момент между врачом и знакомым больного возникает перепалка, после чего врачу наносится удар в лицо. Прибежавшие на шум коллеги разнимают дерущихся.

В пресс-службе МВД по КЧР сообщили "РГ", что напавший на медика мужчина был установлен и допрошен.

"В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился врач-хирург районной больницы. Мужичина сообщил, что в помещении приемного отделения районной больницы 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения. Лицо, на которое указал потерпевший, опрошено. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - проинформировали в МВД региона.