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17.02.2020 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице

Текст: Тимур Алиев

В КЧР произошла драка в больнице. Видео инцидента с камер наблюдения появилось в социальных сетях и на телеканалах. На нем видно, как врач заполняет карты пациентов. Рядом стоят мужчина на костылях и его сопровождающий.

В какой-то момент между врачом и знакомым больного возникает перепалка, после чего врачу наносится удар в лицо. Прибежавшие на шум коллеги разнимают дерущихся.

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В пресс-службе МВД по КЧР сообщили "РГ", что напавший на медика мужчина был установлен и допрошен.

"В дежурную часть ОМВД России по Малокарачаевскому району обратился врач-хирург районной больницы. Мужичина сообщил, что в помещении приемного отделения районной больницы 25-летний житель села Учкекен нанес ему телесные повреждения. Лицо, на которое указал потерпевший, опрошено. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - проинформировали в МВД региона.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия РГ-Видео

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