Директор "Лицедеев" извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем

В Петербурге директор, художественный руководитель и актер петербургского театра "Лицедеи" Виктор Соловьев принес извинения сбитому 41-летнему петербуржцу. Театральный деятель буквально "впечатал" мужчину в его автомобиль.

По данным РИА Новости, в своем обращении Соловьев выражает "искреннее сожаление о случившемся" и сообщает о готовности помочь жертве ДТП.

Также виновник случившегося рассказал, что собирался помочь мужчине прямо на месте происшествия, но очевидцы посоветовали не трогать пострадавшего до приезда медиков.

В своем обращении Виктор Соловьев также признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, назвал уровень содержания алкоголя в крови - 0,32 промилле - и сообщил, что такое с ним случилось впервые.

По данным полиции, вечером 14 февраля на Малоохтинском проспекте Виктор Соловьев, управляя BMW X6, сбил местного жителя, который менял колесо у своего автомобиля. В результате медикам пришлось ампутировать пострадавшему ногу до бедра.