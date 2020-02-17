О Трифонов Печенгском монастыре в Заполярье снимут фильм

Московская киностудия "Пассажир" Александра Миндадзе начала съемки полнометражного документального фильма на 90 минут о Свято-Троицком Трифонов Печенгском мужском монастыре в Мурманской области. Такие съемки - первые в истории древней обители, основанной в первой половине XVI века на реке Печенге монахом Трифоном. Лента будет посвящена истории православия на Кольском Севере. Грант на съемку выделило министерство культуры РФ.

Все началось с того, что автор сценария и режиссер-постановщик будущего фильма Светлана Стасенко взялась за подготовку большого проекта по дневникам Валаамских старцев. Из этих дневников она узнала, что после уничтожения Трифонов-Печенгского монастыря в 1944 году в Новый Валаам отправились монахи разоренной обители. Затем она натолкнулась в интернете на интервью и труды митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана о жизни преподобного Трифона Печенгского и монастыря.

- В итоге я поняла, что "здесь есть кино", - рассказала Светлана Стасенко. - Нынешняя наша поездка в Мурманскую митрополию стала "разведкой боем". Здесь мы сняли ознакомительный материал. По возвращению в Москву я осмыслю все это, соберу воедино и по результатам начну писать сценарий.

Восьмого февраля в Мурманске участники съемочной группы встретились владыкой Митрофаном, который подробно рассказал о своей работе по изучению Жития преподобного Трифона и истории восстановления монастыря. После этой встречи съемочная группа отправилась в обитель и провела в ней почти неделю.

По благословению владыки Митрофана и приглашению наместника Свято-Троицкого Трифонов-Печенгского монастыря игумена Давида (Дубинина), в августе съемочная группа посетит Борисоглебский храм, полуостров Рыбачий и на Преображение Господне продолжит работу в Мурманске.