Под Петербургом нашли енота, полтора месяца выживавшего в лесу

В Ленинградской области нашли енота по кличке Йокки, который полтора месяца гулял по лесам Выборгского района. Зверька искали его владельцы, соседи и неравнодушные жители. Поймать зверька удалось благодаря ловушке, сообщают владельцы питомца.

Упитанный енот-полоскун из коттеджного поселка Горки пропал 31 декабря. Владельцы искали зверька все новогодние каникулы, потом кинули клич в соцсетях и объявили вознаграждение: 50 тысяч рублей.

Зверька многие видели, но поймать его никак не удавалось. Енот убегал, едва завидев незнакомцев. Несколько раз неравнодушные граждане давали неверные координаты для поисков, например, сообщали о встреченных ими енотовидных собаках.

Владельцы и неравнодушные граждане стали прочесывать коттеджные поселки, леса, свалки. Но найти енота не удавалось.

Наконец сами владельцы установили несколько котоловушек с кормом. Такая методика активно используется владельцами енотов в США, где эти зверьки не являются экзотическими. Енот попался в ловушку с первого раза.

Сейчас Йокки вернулся домой. Еще во время поисков многие волонтеры высказывали мнение, что енот за время, проведенное в лесу, одичает. Тем не менее, хозяева отмечают, что зверек ведет себя как ни в чем не бывало и ожесточенно портит мебель.

В ближайшее время Йокки обследуют ветеринары.