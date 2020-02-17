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17.02.2020 10:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Петербургом нашли енота, полтора месяца выживавшего в лесу

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области нашли енота по кличке Йокки, который полтора месяца гулял по лесам Выборгского района. Зверька искали его владельцы, соседи и неравнодушные жители. Поймать зверька удалось благодаря ловушке, сообщают владельцы питомца.

Фото: Instagram.com/sostradanie_nn/
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Упитанный енот-полоскун из коттеджного поселка Горки пропал 31 декабря. Владельцы искали зверька все новогодние каникулы, потом кинули клич в соцсетях и объявили вознаграждение: 50 тысяч рублей.

Зверька многие видели, но поймать его никак не удавалось. Енот убегал, едва завидев незнакомцев. Несколько раз неравнодушные граждане давали неверные координаты для поисков, например, сообщали о встреченных ими енотовидных собаках.

Владельцы и неравнодушные граждане стали прочесывать коттеджные поселки, леса, свалки. Но найти енота не удавалось.

Наконец сами владельцы установили несколько котоловушек с кормом. Такая методика активно используется владельцами енотов в США, где эти зверьки не являются экзотическими. Енот попался в ловушку с первого раза.

Сейчас Йокки вернулся домой. Еще во время поисков многие волонтеры высказывали мнение, что енот за время, проведенное в лесу, одичает. Тем не менее, хозяева отмечают, что зверек ведет себя как ни в чем не бывало и ожесточенно портит мебель.

В ближайшее время Йокки обследуют ветеринары.

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Первый вопрос: как нашли, где нашли. Второй вопрос: как себя чувствует Йокки. Мы просто погуглили 😅. Несколько дней назад я просто вбила в поисковике «как поймать енота», вуаля, смотрю в ютюбе русских американцев, всё просто и логично: кошколовка, корм, пакет для мусора, правильное место. Настолько это видео меня зацепило, что сразу же начали поиски кошколовок. Сначала нашли немного, потом добрые люди предложили вообще бесплатно! В итоге, собрали 7 ловушек за 2 дня! Теперь самое главное — найти правильные точки! Мы поставили 3 ловушки: надели пакет на ловушку, сделали отверстие сверху, насыпали корм кошачий и сладкую кукурузу,заклеили скотчем обратно, разрезали пакет в местах защелки, чтобы ловушка захлопывалась беспрепятственно. Пакет нужен, чтобы запах шёл только из входа и чтобы енот не достал лапками с обратной стороны корм. Все очень просто. Я выбрала настолько не правильные места, что две ловушки украли к вечеру следующего дня. 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ Утром этого дня уехала домой, тк простыла, готовилась к новой неделе, Антон планировал с понедельника поработать, всю эту неделю он был со мной и искали вместе. Днём Антон возился с машиной, она тоже приболела. Вечером поехал за ловушками и поставил их там, где счёл нужным. Он мне ещё тогда предложил поставить одну в самом конце перешейка, но я настояла, опираясь на логику.. но запомните, еноты действуют спонтанно и логики в их действиях мало.) Надо быть енотом, чтобы понять всю логичность их поведения!) В час ночи мне позвонил мужчина, сказал что только что видел енота, и он туда-сюда бегает.. я звоню Антону, рассказываю, снег свежий, он побежал искать следы и енота, но нашёл пьяного мужчину на мосту и девушку, в итоге, они не смогли показать следы, и вообще, сказали что не видели енота.. Антон смотрел округу, следов не было. Утром пораньше волнуясь за сохранность ловушек, пишу Антону, чтобы не спал, а проверил ☝🏻 но мой молодец уже шёл смотреть, а меня не хотел будить!😌 милота! 😊 Спустя 32 минуты получаю сообщение: «Йокки едет домой. Живой))» первое, что пришло в голову: пошутил. Даже после следующих нескольких сообщений, даже когда сейчас Йокки спит под кроватью, я не верю, что нашли.. ☺️ продолжение ⬇️

Публикация от Yokky Dinarovich (@raccoon_yokky_san)

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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