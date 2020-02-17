Сбежавшую из-под коронавирусного карантина петербурженку вернули в больницу

В Петербурге в Боткинскую больницу под контролем судебных приставов доставили 32-летнюю Аллу Ильину. У девушки подозревают коронавирус, десять дней назад она сбежала из-под карантина в лучших традициях блокбастеров: обманула врачей и взломала магнитный замок.

Девушка отдыхала в Китае, в провинции Хайнань. Но полноценного отпуска не получилось, экскурсии отменили, ввели масочный режим, а 30 января Аллу вместе с другими туристами эвакуировали силами туроператора.

Первого февраля Ильина оказалась в Пулково. В Петербурге уже вовсю усиливали меры безопасности и пристально проверяли всех прибывших из Китая. Алла чувствовала себя хорошо и вернулась домой.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу говорят, что 4 февраля Алла обратилась в больницу N 32 с симптомами вирусной инфекции. Учитывая, что она только-только вернулась из Китая, врачи не исключили, что у Аллы может быть и коронавирус.

Девушке предложили госпитализироваться в инфекционную больницу имени Боткина. 6 февраля у Аллы начался карантин, а 8 девушка самостоятельно покинула медучреждение.

Это было не так просто. Сама Алла впоследствии рассказала, что бокс, в котором она лежала, запирался на электронный ключ, девушка взломала замок, выбралась в коридор и, воспользовавшись тем, что дежурные медсестры на этаже вели в бокс другую пациентку, незамеченной покинула больницу. А потом рассказала о своем побеге в соцсетях.

Администрация больницы, региональное управление Роспотребнадзора и комитет по здравоохранению стали предпринимать меры к возвращению девушки в больницу. Так, комитет по здравоохранению решил оштрафовать Аллу за невыполнение предписаний надзорного органа.

Ильину просят госпитализировать на срок не менее чем до 19 февраля, а выпустят девушку, когда она пройдет полное обследование

Представители Роспотребнадзора и прокуратуры на судебном заседании отмечали: Алла сбежала из-под карантина раньше времени, она гипотетически может быть носителем вируса и представлять опасность для окружающих.

Адвокат Виталий Черкасов парировал: Алла больше десяти дней находилась дома, общалась с близкими и чувствует себя прекрасно, также в общей сложности она трижды сдавала анализ на коронавирус, и признаков болезни нет. Также адвокат отметил, что на судебном заседании никто из оппонентов Ильиной не надел медицинских масок, хотя дело рассматривалось в небольшом помещении и стороны общались друг с другом на расстоянии вытянутой руки.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отмечают, что все-таки средства защиты имелись, в частности, работала дезинфицирующая лампа, такое же оборудование применяется, когда рассматриваются дела, где участвуют граждане с открытой формой туберкулеза. "Иных средств защиты в судах не предусмотрено", - говорят в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил требования Роспотребнадзора. Адвокат Ильиной заявил, что 18 февраля сторона защиты подаст апелляционную жалобу на решение Петроградского районного суда. Тем не менее Ильина не стала сопротивляться, когда приставы сопроводили ее в карету "скорой помощи".

На момент написания материала Алла уже находилась в новой палате. Ильина будет отсиживать свой карантин в одиночном боксе со всеми удобствами. В палате есть телевизор и диван.

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что такая мера, как принудительная госпитализация, в случае Ильиной носит не карательный, а предупредительный характер. Мало ли что.

В палате Алла должна пробыть совсем недолго. В исковых требованиях говорится, что Ильину просят госпитализировать на срок не менее чем до 19 февраля, а выпустят девушку, когда она пройдет полное обследование и дважды будут получены анализы, подтверждающие, что никакого коронавируса у нее нет.

В целом законодательство России, касающееся противоэпидемических мероприятий в целом не отличается от международного. У нас в стране, как и во всем мире, в законодательстве прописано, в каких случаях объявляется карантин, как проводятся обследования пациентов. И в других странах прибывающих из Китая туристов также изолировали на некоторое время.

Пока развивалась эта история, из Боткинской больницы сбежали еще трое пациентов с подозрением на коронавирус. Двоих врачи уговорили вернуться, еще одну девушку Роспотребнадзор считает возможным вернуть принудительно. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, главный санитарный врач города подал иск к бывшей пациентке в Невский районный суд.

Прямая речь

Алексей Старченко, профессор, член Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре:

- Правительство внесло заболевание, вызываемое коронавирусом, в перечень особо опасных, представляющих общественную угрозу. В таких условиях главные санитарные врачи имеют право объявлять о проведении карантинных мероприятий: изолировать не только заболевших, но и тех, кто с ними контактировал или мог контактировать. Это оформляется документально, и в таких случаях не имеет значения мнение человека. Его информируют о необходимости его временно изолировать, и он обязан это решение выполнить. Такие жесткие правила оправданны: если человек может оказаться вирусоносителем, заболеть сам и заразить других. Другое дело, насколько информировано у нас население о правилах поведения в подобных ситуациях, насколько грамотно и четко людям сообщают о принятом решении и разъясняют его необходимость, а также их права и обязанности. Ведь сразу возникает много вопросов: компенсируют ли пропущенные в карантине дни на работе, как долго продлится изоляция и т.д. Это важная часть работы, иначе пациенты, чувствующие себя здоровыми, будут избегать ограничения их свободы. Но культуры такого информирования у нас нет.

Подготовила Ирина Невинная

Мнение юриста

Как отметила адвокат Виктория Данильченко, добиться принудительного лечения человека без его согласия не так просто.

"Однако законом установлен ряд конкретных случаев, когда принудительная госпитализация человека возможна, - говорит Виктория Данильченко. - В частности, это включает в себя и случаи, когда заболевание, которым страдает гражданин, является угрозой для жизни и здоровья других людей. Вместе с тем при принудительной госпитализации медики и другие ответственные лица обязаны строго соблюдать установленные законом сроки и процедуры.

Важно отметить, что эта мера может быть применена медицинским учреждением на основании судебного решения с привлечением органов полиции".

При этом многие эксперты отмечают, что в законодательстве есть пробелы. Детально прописаны вопросы принудительной госпитализации лишь в случаях, когда речь идет о психических заболеваниях или туберкулезе.

В отношении других ситуаций есть нормы о карантине, которые позволяют принимать определенные меры, в том числе по недобровольному помещению человека в больницу. Например, Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" позволяет изолировать больных опасными инфекциями. Однако детально подобные процедуры не прописаны, так что остаются неурегулированными многие вопросы, связанные с защитой прав граждан.

Подготовил Владислав Куликов

Точка зрения

"Вирус "надуманный", пока вас не коснулся"

Лидия Григорьева, поэт, Лондон:

- Правильно суд в Санкт-Петербурге сделал, что принудительно вернул в больницу беглянку из-под карантина Аллу Ильину. А ну как из-за таких беглецов начнется паника? Помню, мы в холерной Одессе 1970 года, когда угроза эпидемии сорвала курортный сезон, были на карантине больше месяца. Никто не роптал. Все понимали: с холерой какие шутки? Да даже если, как ропщут недовольные, "вирус какой-то надуманный"… Отвечу им жестко: вирус "надуманный", пока вас не коснулся. В Одессе тоже не было массовых заражений. А могли бы быть по всей стране от таких вот "бегунов". Кстати, создала-таки эта Алла прецедент: вслед за ней сбежали еще двое пациентов. Я слышала, что под страхом решения суда в Петербурге они вернулись. Это хороший знак: в Китае вообще введена уголовная ответственность за "шутки" с коронавирусом.

Подготовил Владимир Емельяненко