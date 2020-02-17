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17.02.2020 20:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Если было, то не в счет

Статью Уголовного кодекса РФ о "телефонном терроризме" перепишут
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Стало известно об очередном правовом пробеле, выявленном в Уголовном кодексе РФ. Оказалось, что активно применяемая в последнее время следствием из-за волны телефонного терроризма статья 207 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" содержит очевидный изъян. А выяснилось это, как зачастую и бывает, методом проб и ошибок.

31 января 2020 года некий молодой человек позвонил по телефону "02" и сообщил о якобы произошедшем теракте в петербургском метро. "На "Площади Восстания" взрыв, внутри метро, где поезда. 15 человек пострадавших. "Скорая" нужна и пожарные", - сообщил он оператору.

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В ходе проверки подземки выяснилось, что метро работает в штатном режиме. Уже 4 февраля правоохранительным органам удалось запеленговать телефон, и сотрудники полиции задержали злодея. Задержанным оказался 26-летний приезжий из Сызрани Иван Найденов. Выяснилось, что он ранее неоднократно звонил и сообщал о взрывах и пожарах в метро, торговом комплексе и даже в жилой квартире.

Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга возбудило в отношении Найденова уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". 6 февраля следователь собирался выйти в суд с ходатайством об аресте Найденова. В материалах дела были все записи его звонков, телефон, с которого подозреваемый звонил, и даже чистосердечное признание. Молодой человек действительно раскаялся, объяснив свои неадекватные поступки желанием привлечь к себе внимание.

Иван Найденов сообщал только о якобы уже произошедших происшествиях, а не о готовящихся

Но уже вскоре правоохранители неожиданно освобождают Найденова и даже возвращают ему "орудие преступления" - мобильный телефон. Выяснилось, что прокуратура не усмотрела в действиях Найденова состава преступления.

Оказалось, что по 207-й статье УК человека можно привлечь только за "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений".

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Найденов же сообщал только о якобы уже произошедших событиях: взорвалось метро, сгорел торговый центр и т.д. Все в прошедшем времени, ни о каких "готовящихся" происшествиях речи не шло.

В качестве официальной причины развала дела была указана "неполнота проведенной проверки". Сообщалось, что доследственная проверка в отношении Найденова продолжится.

Как бы там ни было, ситуацией уже заинтересовались в Госдуме, назвав ее "правовым казусом". "Прокуратура допустила подход формальный, следовала букве закона, но - не духу. Получается, с помощью такой словесной эквилибристики можно уйти от уголовной ответственности. Чтобы это не стало тиражированным прецедентом, необходимо скорректировать закон в этой части", - сообщил первый зампред думского Комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"Очевидно, проблема есть и требует решения. Вместе с коллегами из Генеральной прокуратуры и МВД мы проработаем внесение необходимых поправок", - добавил глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Атака телефонных террористов на Россию

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