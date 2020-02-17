В "Царское Село" вернулись туфельки дочери Николая II

Сразу несколько вещей, связанных с именем дочери последнего российского императора, Марии Николаевны, были недавно выкуплены в Париже петербургским музеем-заповедником "Царское Село".

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, пополнение коллекции учреждения такими экспонатами - один из приоритетов в его собирательской деятельности. Вещи, подобные этой паре туфель, изготовленной обувной мастерской Henry Weiss, поставщиком Императорского двора, помогают посетителям лучше прочувствовать дух ушедшей эпохи.

Ранее фонды музея располагали лишь одной парой обуви, принадлежавшей дочерям Николая II, а именно его младшей дочери, Анастасии Николаевне. Теперь же ей нашлась достойная соседка. Увидеть ее можно будет уже совсем скоро в Александровском дворце по окончании его реставрации.

Кроме того, на родину вернулась книга из коллекции Марии Федоровны, супруги императора Павла I. Библиотека покойной императорской четы должна была храниться в Александровском дворце отдельно от остальных, однако после 1917 года многие книги из неё были попросту распроданы. Таким образом, это приобретение может послужить началом для воссоздания ранее находившегося в Царском Селе книжного собрания.