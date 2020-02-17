В Череповце вандалы разрушили ледяные скульптуры к 75-летию Победы

В Череповце на площади Молодежи неизвестные вандалы разрушили ледяные скульптуры. Проект был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Процесс вандализма зафиксировали камеры видеонаблюдения в половине пятого в воскресенье. На них заметно, как двое молодых людей крушат скульптуры. Еще двое наблюдают. Записи есть в распоряжении полиции.

Мэрия уже подала заявление в полицию. Для создания скульптур за счет городского бюджета привозили снег, приглашали мастеров из других регионов, выплатили премию за лучшие скульптуры.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе УМВД по Вологодской области, заявление зарегистрировали. На место выезжала следственно-оперативная группа. Будут изучены все источники. Полиция активно занимается поиском вандалов.