В Карелии перевернулся автобус с девятнадцатью туристами

В Карелии в дорожно-транспортное происшествие попал пассажирский автобус, перевозивший группу туристов. Троим людям понадобилась медицинская помощь, сообщает республиканское ГИБДД.

Авария произошла накануне в девять вечера на 319 километре автомобильной дороги "Сортавала" в Питкрярантском районе. В автобусе находились 19 пассажиров, включая пятилетнего ребенка.

По предварительным данным, 35-летний водитель не учел погодные условия - мокрый снег, - не справился с управлением и съехал по ходу движения в кювет.

Всех пассажиров осмотрели медики. Троим пострадавшим с ушибами назначили амбулаторное лечение. Ребенок не пострадал. Как добавили полицейские, документы водителя в порядке, он был трезв. Проводится проверка.