Аномальное тепло в Петербурге побило рекорд 1925 года

Утром 17 февраля в Петербурге был побит температурный рекорд 1925 года. Как сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook, столбик термометра в 7 утра поднялся до 5,7 градуса выше нуля.

Рекорд 95-летней давности побит на 0,5 градуса. По данным Леуса, днем воздух в Петербурге и в Ленинградской области может прогреться до плюс 7 градусов.

Весенняя погода объясняется тем, что Петербург находится в теплом секторе активного циклона. Аномальное тепло сопровождается дождями и облачностью.

А по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 17 февраля в Петербурге возможен штормовой ветер. Порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.