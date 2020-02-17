В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Петербурге ждут очередной шторм. Из-за угрозы наводнения в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности и начали закрывать створы дамбы, сообщает дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС).

В администрации КЗС отмечают, что в ночь с 17 на 18 февраля в Петербурге ожидается штормовой ветер, его порывы могут достигать 25-28 метров в секунду.

Все это может привести к тому, что уровень воды в устье Невы может подняться до 160-180 сантиметров.

Также на период, пока сохраняется риск наводнения, закрыто движение судов по Кронштадтскому морскому фарватеру. По самой дамбе проложена автомобильная дорога в Кронштадт. Движение по ней осуществляется в обычном режиме, хотя в администрации КЗС очень просят водителей обращать внимание на боковой ветер.