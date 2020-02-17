В Петербурге начались съемки фильма про неслучившуюся любовь

Киностудия Proline film снимает в Петербурге художественный фильм "Прикосновение". Драматическая история о любви молодых мужчины и женщины, которым предстоит сделать сложный выбор.

Корреспондент "РГ" побывала на съемках, которые проходили в павильоне киностудии "Ленфильм".

Снимается эпизод в киношколе. Героиня показывает своему курсу в кинозале сложную картину про смерть художника от одиночества, и все студенты, кроме Зии, скучают и не дают себе труд смотреть. Это первый эмоциональный контакт героя и героини, потому что Маша понимает - перед ней человек, глубоко погруженный в искусство, как и она.

В режиссерском кресле Мария Афанасьева. Ее сценарий вошел в шорт-лист конкурса сценариев журнала "Искусство кино", и это ее дебют в полном метре. Продюсером авторского кино выступает Андрей Сигле. Во время небольшого перерыва беседуем.

- Со всеми картинами, я заметила, меня преследуют мистические вещи. Так было и здесь. Я с самого начала хотела снять свой фильм вместе с компанией Андрея Сигле - и в результате снимаю, - рассказывает Мария. - Свою первую картину - короткометражку - я также снимала в Петербурге, почти год провела здесь. Поскольку я живу в Москве и плохо знаю молодых петербургских актеров, то для начала стала искать в интернете актрису на главную роль. Увидела фотографию красивой девушки, которая сразу мне очень понравилась. По выражению ее глаз я поняла, что именно она - актриса Марианна Лучинина - может сыграть главную героиню. На кастинг пригласили 20 актрис, но ни одна не поразила мое сердце так, как Марианна. А во время съемок мы обнаружили, что очень близки внутренне, у нас много общего - похожие привычки, взгляды на жизнь. Можем называть себя сестрами.

Героиня моего фильма - начинающий режиссер. Это часть моей жизни, то, что произошло со мной.

Молодая женщина считает себя верующей и старается жить по заповедям. Но нежданная встреча оборачивается для нее любовью к женатому мужчине, причем ее чувство не остается без ответа. Однако мужчина принадлежит к той культуре, где наличие любовницы не возбраняется и даже поощряется, при этом крайне отрицательно воспринимается развод. Он не видит никаких проблем в том, чтобы завести вторую семью. Героине предстоит суровый выбор между своей верой и любимым. Ей придется выяснить - может ли она совершить подобный выбор самостоятельно или все предрешено свыше…

В главных ролях молодые актеры Марианна Лучинина и Давид Очхикидзе, эта работа стала для них дебютом в большом кино. Марианна - петербурженка, выпускница РГИСИ (курс В.В. Норенко).

- Я снималась в кино еще в 2001 году - на Свердловской киностудии. Мне было тогда 15 лет. После этого были роли в сериалах, - рассказала актриса. - Когда я прочитала сценарий Марии "Прикосновение", то даже ужаснулась - в моей жизни случилась похожая история. Горько и больно было вспоминать…Не была уверена, что хочу снова пережить это. Но собралась с силами, такая уж у нас профессия. Все по-настоящему, не надо использовать "технику"… Снимаем без выходных, дома продолжаю жить этой историей и даже во сне порой проживаю некоторые эпизоды. Но поскольку знаю, что финал картины неоднозначный, открытый (его можно по-разному истолковать), то истолковываю в свою пользу и таким образом подпитываюсь и держусь. Хочется, чтобы наш фильм поразил людей в самое сердце. Наверное, у каждого человека в жизни были сильные переживания, которые он может вспомнить, посмотрев наш фильм, узнает себя в наших героях.

Давид Очхикидзе (Зия) - студент четвертого курса Балтийского института иностранных языков и межкультурного сотрудничества (БИИЯМС, курс режиссера Юрия Цуркану).

- В сценарии написано: "Посвящается всем, кто любил". Эта фраза определяет всю историю. Прикоснулись ли наши герои к любви? Да. Однажды на курсе мы спросили своего мастера: "Что такое любовь?" И услышали: "Любовь - это когда ты хочешь, чтобы другому человеку было хорошо". Когда к нашим героям незаметно подкрадывается любовь, они признаются в этом друг другу, и мой Зия рассказывает Маше, что он не один, у него семья - жена, сын. Она не разрушает и не останавливает их общение, а дает ему возможность выбрать и поступить так, как он хочет: либо жить во лжи в той семье и мучить не только себя, но и другого человека, либо быть счастливым здесь, с ней. Есть ответственность за семью. Как разрешить ситуацию, как поступить? Уйти к любимой женщине, жить по сердцу? Вопрос открыт. Люди не могут быть вместе из-за предрассудков, сложно преодолеть барьеры. Сегодня мы много таких историй видим. А может, большое чувство дается нам в награду, как подарок и его надо принять?

- У нас шли кастинги. Меня поразило во время знакомства, как Давид внутренне близок нашему герою, - поделилась Мария Афанасьева. - Войдя в комнату, он забыл поздороваться со мной и сразу сказал (видно было, как он волновался при этом): "Знаете, я лучше сыграю Свидригайлова, хотя он и подлец, но не смогу играть Раскольникова, потому что он убийца".

Хотя фильм о любви, по мнению режиссера, это не "женское кино", он не только для женщин. Для тех, кто верит: через любовь мы приходим к Богу. Если человек без устали ищет настоящую любовь, то через нее он ищет Бога. "Хочется, чтобы мою историю трактовали именно как попытку героини через любовь найти Бога. Когда я представляла свой будущий проект в Министерстве культуры, то сказала, что через любовь, посылаемую нам Богом, мы узнаем себя. А в середине съемочного периода поняла другое: через любовь, выбираемую нами, мы лучше узнаем Бога".

В фильме также снимаются петербургские актеры Анна Геллер, Сергей Шоколов, Екатерина Унтилова, Алексей Торковер, Мария Одегова и другие.

Справка "РГ"

Режиссер Мария Афанасьева сняла ранее два короткометражных фильма: "Поворот" (2010), "Девушка и вещи" (2016), написала несколько сценариев для большого кино, преподавала кинодраматургию в московских киношколах. Окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская кинодраматургов Л.В. Голубкиной и О.В. Дормана).

Прямая речь

Андрей Сигле, продюсер, глава кинокомпании Proline film:

- В сценарии "Прикосновение" я увидел очень личную историю, ей сразу веришь, она подлинная, цельная, автор знает, о чем говорит. Я читаю большое количество сценариев и это либо перепевки американских фильмов, либо графомания. Редко встретишь историю глубокую и искреннюю. Мне сразу вспомнились фильмы моих любимых режиссеров Кар-Вая, Ханеке, Бергмана, и я с готовностью взялся за работу.

С дебютантами работать сложно и непредсказуемо, это всегда новые испытания для меня, привыкшего работать с мэтрами, с людьми, которых я знаю, чувствую, понимаю. Но я считаю обязательным для любой уважающей себя компании запускать дебютное кино, открывать новые имена. Учитывая то, что кино - это командный вид искусства, мы стараемся для дебютных работ набирать очень профессиональную съемочную группу, что позволяет компенсировать неопытность режиссера и дает возможность раскрыть его творческий потенциал.

Кроме режиссера-дебютанта в съемках фильма участвуют актеры-дебютанты Марианна Лучинина и Давид Очхикидзе. Их вместе с Марией Афанасьевой подбирал опытный кастинг- директор Александра Колонистова. Надеюсь, что интуиция Марии и профессионализм Александры откроют зрителям новые талантливые имена.