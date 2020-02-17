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17.02.2020 16:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге в музее Суворова откроется выставка "Мундиры и судьбы»"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В государственном мемориальном музее Суворова в преддверии Дня защитника Отечества откроется необычная выставка. Главным раритетом на ней станет мундир-кафтан, специально разработанный для "красных генштабистов". В музее выставлен один из двух сохранившихся экземпляров (второй находится в частной коллекции).

Фото: Пресс-служба киностудии Proline film
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Этот мундир высшего комсостава Генерального штаба РККА образца 1920 года принадлежал Владимиру Николаевичу Егорьеву (1869-1948). Окончив Николаевскую академию генерального штаба в 1901 году, он занимал командные должности в ходе Первой мировой войны, а в 1917-м добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), командовал фронтом в Гражданскую, а затем служил в Генштабе РККА. Специально разработанное обмундирование для "красных генштабистов" было утверждено в августе-сентябре 1920 году и отменено уже в 1922-м.

Богата событиями жизнь первого кавалера ордена Суворова генерал-лейтенанта танковых войск Василия Михайловича Баданова (1895-1971). Закончив учительскую семинарию, он был призван в 1915 году в ряды Императорской армии и направлен в Чугуевское военное училище, а затем на Юго-Западный фронт в чине поручика. В 1919 году вступил в ряды РККА, воевал на Восточном и Западном фронте. После окончания Гражданской войны служил на должностях командира-военкома полка и дивизии в составе войск ВЧК и ОГПУ, много учился и много преподавал. В годы Великой Отечественной командовал танковыми соединениями и был награжден орденом Суворова II степени №1 за успешные действия в ходе Средне-Донской наступательной операции. На выставке будет представлен принадлежавший ему китель образца 1943 года.

Комплект обмундирования штаб-ротмистра 3-го Елисаветградского гусарского Великой княжны Ольги Николаевны полка образца 1907 года носил Максимилиан-Роберт-Вильгельм Готгардович Небо (1881-1967), происходивший из семьи почетных граждан Санкт-Петербургской губернии. Закончив в 1902 году Николаевское кавалерийское училище, он служил "не за страх, а за совесть", участвовал в Русско-японской и Первой мировой, имел многочисленные награды. 1917-й навсегда развел его по разные стороны фронта с двумя другими героями выставки. После 1920-го, приняв финское гражданство, Небо поселился в Хельсинки, где и прожил остаток жизни.

Помимо предметов обмундирования на выставке можно будет увидеть произведения живописи и графики, фотографии, оружие и нумизматику.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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