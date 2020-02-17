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17.02.2020 18:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Поморье и Петербурге установят памятники Федору Абрамову

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области и Санкт-Петербурге установят памятники Федору Абрамову к 100-летию писателя, сообщили в правительстве Архангельской области.

Круглая дата будет отмечаться с 27 по 29 февраля в Архангельске, на малой родине писателя - в Пинежском районе Поморья, Петербурге, где Абрамов жил и работал, Москве и по всей России. В программу вошли научные конференции, лекции, выставки, театральные премьеры и другие события.

Фото: Архангельский областной краеведческий музей
Объявлены победители литературной премии имени Федора Абрамова

- Мы два года готовились к 100-летию Федора Александровича, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев. - Сделано немало, начиная с инфраструктуры - строительства дорог и ремонта объектов культуры на Пинежье. Всего на подготовку к юбилею направлено порядка 290 миллионов рублей. Одно из самых важных событий - возрождение всероссийской литературной премии имени Федора Абрамова. Ее вручение пройдет 27 февраля в Архангельске. Отрадно, что к юбилею в разных городах страны переиздали произведения писателя. Ведь главное - сподвигнуть людей читать и перечитывать его книги.

В частности, снова увидел свет один из самых известных романов Абрамова - "Братья и сестры", вышли сборники рассказов для детей младшего школьного возраста и публицистических произведений.

В день рождения Федора Абрамова в Петербурге откроется бюст писателя возле библиотеки, которая носит его имя. К лету памятники прозаику появятся в Архангельске, у областной библиотеки имени Добролюбова, и в селе Карпогоры. Идут переговоры об установке памятника в аэропорту Архангельска, которому по итогам народного голосования присвоено имя известного уроженца Пинежья.

В Архангельске 27 и 28 февраля пройдет международная научная конференция, на которой творчество юбиляра обсудят известные литературоведы России и Зарубежья. Архангельский театр драмы в юбилейные дни представит премьеру спектакля "Сарафан" по абрамовским рассказам, а заслуженный артист России Олег Белов из Самары - моноспектакль "Вокруг да около".

В селе Карпогоры 28 февраля состоятся сразу два форума - литературный и гражданский, на котором лучшие активисты Поморья и других регионов СЗФО поделятся своим опытом обустройства родных мест.

А 29 февраля центром торжеств станет Веркола, родина Абрамова. В деревню, где живут всего 370 человек, приедет до полутора тысяч гостей.

- Веркола примет всех, - заверила заместитель главы администрации Пинежского района Надежда Выучейская. - Те, кому не достанется мест в гостевых домах, поселятся у местных жителей. В этот день откроет двери отремонтированный дом культуры - главный подарок для веркольчан. Для гостей подготовлена обширная программа: выставочные проекты, литературные гостиные, новые экскурсии и многое другое.

В Архангельской области весь 2020-й объявлен годом Абрамова, поэтому события, посвященные писателю, будут продолжаться.

В Москве, в медиацентре "Российской газеты", 25 февраля состоится премьера видеокниги "Читаем Абрамова. Братья и сестры", в записи которой приняли участие десятки россиян в разных городах страны. Акцию проводили правительство Поморья, Архангельская областная научная библиотека имени Добролюбова, Архангельский театр драмы имени Ломоносова при поддержке "РГ" и портала "ГодЛитературы.РФ".

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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