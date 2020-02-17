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17.02.2020 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье воспитателя обвинили в жестоком обращении с детьми

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В городе Новодвинске Архангельской области на бывшего воспитателя детского сада возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.

Фото: photoxpress
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Как сообщили в прокуратуре региона, с января по апрель 2019 года 32-летняя воспитательница неоднократно применяла физическую силу к четырем малышам. По данным надзорных органов, женщина брала детей за волосы и силой усаживала на стул, в наказание за шалости оставляла их одних в помещении. Одну девочку обвиняемая ударила ладонью по лицу, а мальчику залила в ухо воду при помощи медицинского шприца. Тем самым обвиняемая причиняла детям не только физическую боль, но и нравственные страдания. Она считала, что таким образом наказывает маленьких воспитанников за непослушание.

После случившегося женщина лишилась работы в дошкольном учреждении. Уголовное дело воспитательницы рассмотрит мировой суд.

Поскольку администрация муниципального детского сада вовремя не сообщила о незаконных действиях сотрудницы в правоохранительные органы, прокуратура также направила представление главе Новодвинска.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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