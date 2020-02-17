В Поморье воспитателя обвинили в жестоком обращении с детьми

В городе Новодвинске Архангельской области на бывшего воспитателя детского сада возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей и жестоком обращении с детьми.

Как сообщили в прокуратуре региона, с января по апрель 2019 года 32-летняя воспитательница неоднократно применяла физическую силу к четырем малышам. По данным надзорных органов, женщина брала детей за волосы и силой усаживала на стул, в наказание за шалости оставляла их одних в помещении. Одну девочку обвиняемая ударила ладонью по лицу, а мальчику залила в ухо воду при помощи медицинского шприца. Тем самым обвиняемая причиняла детям не только физическую боль, но и нравственные страдания. Она считала, что таким образом наказывает маленьких воспитанников за непослушание.

После случившегося женщина лишилась работы в дошкольном учреждении. Уголовное дело воспитательницы рассмотрит мировой суд.

Поскольку администрация муниципального детского сада вовремя не сообщила о незаконных действиях сотрудницы в правоохранительные органы, прокуратура также направила представление главе Новодвинска.