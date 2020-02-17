Жительница Ленобласти устроила дебош на борту самолета

Неприятной выдалась поездка для пассажиров рейса Санкт-Петербург - Сочи, вылетевшего из города на Неве 16 февраля. Агрессивная попутчица принялась угрожать соседям расправой прямо на борту самолета.

Неадекватное поведение молодая женщина принялась демонстрировать, как только лайнер стал заходить на посадку. Дебоширка, предварительно принявшая изрядную долю спиртного, отказалась пристегиваться, попыталась занять место в другом ряду, а также нецензурно оскорбляла пытавшихся успокоить ее членов экипажа и пассажиров, угрожала им, подкрепляя свои слова тем фактом, что она якобы недавно покинула стены специализированного медицинского учреждения.

Как сообщили "РГ" в Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, правоохранители в аэропорту Сочи задержали дебоширку, оказавшуюся жительницей Ленинградской области. Решается вопрос о привлечении ее к ответственности.