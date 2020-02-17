Экспорт мяса и молочной продукции Кубани достиг 26 млн долларов

В 2019 году поставки мяса и молочной продукции Краснодарского края за рубеж, как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, достигли 26 миллионов долларов.

- Это на 36 процентов выше планки, которую мы ставили перед собой, - подчеркнул глава Кубани. - Сегодня перед животноводством стоит задача не только полностью обеспечивать регион, но и завоевывать рынок страны и наращивать экспорт. Убежден, отрасли это по силам.

Губернатор напомнил, что к 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарский край должен нарастить экспорт в отрасли до 27 миллионов долларов.

- Сегодняшняя динамика позволяет нам быть уверенными, что на эту цифру регион выйдет. И та поддержка, которую закладываем в отрасль, уверен, сыграет важную роль, - сказал он.

Вениамин Кондратьев отметил, что в регионе не только сохраняются все меры господдержки, но и добавляются новые. Например, теперь организации могут получать субсидии на закупку импортного племенного молодняка КРС и на прирост молочного стада.

Губернатор добавил, что за последние пять лет животноводство на Кубани показывает хорошие темпы роста.

- Наибольшую динамику мы видим в свиноводстве - поголовье по сравнению с прошлым годом увеличилось на 19 процентов. Устойчивое развитие отрасли мы связываем во многом со строительством современных предприятий с высоким уровнем биозащиты, - заметил он.

По словам Вениамина Кондратьева, увеличилось в крае и производство молока - почти до 1,5 млн тонн, что объясняется в том числе запуском новых животноводческих комплексов и роботизированных ферм.