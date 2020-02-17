Новости

Законопроект о партиях в Беларуси рассмотрят в 2020 году 14:20
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям 14:15
Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими 14:13
Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая 14:07
В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода 14:05
Открытие палеонтологов опровергло теорию происхождения динозавров 14:05
Обновленный Volkswagen Passat в России оказался дороже конкурентов 14:03
В Кургане врача уволят за отказ помочь пациенту 14:02
Медцентр под Минском примет 200 китайских студентов 14:02
Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице 13:54
Песков напомнил о невмешательстве России в дела третьих стран 13:51
Оппозиция Южной Кореи объединилась накануне выборов 13:50
Руководство "французского "Оскара" ушло в отставку из-за скандалов 13:49
Пермские ученые оцифровали яйцо динозавра 13:49
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея Смирнова о гражданских женах 13:40
Жительница Ленобласти устроила дебош на борту самолета 13:36
Головин вошел в символическую сборную тура чемпионата Франции 13:35
В Подмосковье впервые сделана операция по пересадке сердца 13:29
МВД опубликовало видео нападения мужчины с ножом на прихожан храма 13:25
Экс-чиновник из Крыма переведен из СИЗО под домашний арест 13:18
Томские генетики создали новую технологию диагностики редких болезней 13:11
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess 13:04
Элтон Джон потерял голос прямо на концерте 13:02
СК заинтересовался жалобами на поборы в пермской школе 13:01
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 14:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области в ходе поисковых мероприятий обнаружили тела пропавших накануне детей. Они находились в реке недалеко от места их исчезновения.

Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице

Как сообщает региональный СК, информация о пропаже двух десятилетних мальчиков поступила в полицию 16 февраля. В заявлении указывалось, что они пошли на прогулку на берег реки Чир на окраине станицы Обливская Ростовской области, но домой не вернулись.

По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде.

"В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены следы от обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду на противоположный берег", - говорится в предварительных результатах расследования.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников