Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими

В Ростовской области в ходе поисковых мероприятий обнаружили тела пропавших накануне детей. Они находились в реке недалеко от места их исчезновения.

Как сообщает региональный СК, информация о пропаже двух десятилетних мальчиков поступила в полицию 16 февраля. В заявлении указывалось, что они пошли на прогулку на берег реки Чир на окраине станицы Обливская Ростовской области, но домой не вернулись.

По предварительным данным, их смерть наступила в результате утопления в воде.

"В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены следы от обуви пропавших детей, свидетельствующие о том, что они переходили реку по льду на противоположный берег", - говорится в предварительных результатах расследования.