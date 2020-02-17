Противолодочный корабль "Керчь" вывели из состава Черноморского флота

На торжественную церемонию спуска флага на большом противолодочном корабле проекта 1134Б "Керчь" приехали сразу шесть командиров. Всего их за богатую 45-летнюю историю судна было 18, а чести спустить Андреевский флаг удостоился восьмой по счету командир вице-адмирал запаса Сергей Авраменко.

- БПК "Керчь" можно без натяжки считать школой адмиралов, - отметил контр-адмирал Олег Криворог. - Он стал школой роста и становления для многих сотен офицеров, тысяч матросов и старшин, вписал немало ярких и славных страниц в историю нашего соединения и флота. И не случайно корабль был отмечен вымпелом министра обороны СССР "За мужество и воинскую доблесть". Были годы, когда БПК "Керчь" выполнял роль флагмана дивизии и флота.

На причале построены экипажи кораблей дивизии. На корме БПК звучит горн. Следует команда: "Флаг, гюйс, флаги расцвечивания - спустить!" Под оркестровые звуки гимна России начинается красивая и волнующая церемония с военным оркестром. Спущенную флотскую святыню - Андреевский флаг - пронесли перед экипажем, строем ветеранов. Командир дивизии надводных кораблей передал ветеранам закладной ключ корабля. Каждый из них коснулся его рукой, кто-то даже погладил, вспоминая свою нелегкую службу на БПК.

- Теперь эти реликвии займут свое место в Музее ЧФ, где хранятся многие флотские реликвии, включая флаги и гюйсы прославленных кораблей КЧФ, - отметил Олег Криворог.

Выступившие на митинге ветераны флота подробно рассказали о заслугах корабля и о службе на нем черноморцев разных поколений.

- Это были очень мощные и хорошо вооруженные корабли океанской зоны, - поделился воспоминаниями председатель совета ветеранов эскадры и дивизии надводных кораблей контр-адмирал в отставке Николай Михальченко. - У других стран класса больших противолодочных кораблей не было как такового, поэтому советские БПК 1-го ранга классифицировались западными справочниками как крейсеры. И это справедливо, если учитывать их водоизмещение, возможности и вооружение. На Черноморском флоте их было четыре - "Николаев", который передали на ТОФ, "Азов", "Очаков" и "Керчь". Сегодня этих мощных боевых кораблей океанской зоны уже нет. Они ушли в историю. На их место пришли фрегаты новой серии, экипажи которых продолжают традиции своих предшественников.

За 45 лет в составе сил постоянной готовности "Керчь" прошла более 180 тысяч морских миль, а во время противолодочных операций в течение восьми часов поддерживала контакт с иностранными атомными подводными лодками и в течение многих десятков часов - с дизельными.

БПК "Керчь" переведен в категорию имущества Минобороны и вскоре будет отправлен на утилизацию, а его исправное оборудование и радиолокационные системы перенесут на другие корабли. Многие керчане сильно разочарованы таким решением, полагая, что судно можно было бы использовать в качестве музея керченского соединения флота.

- Корабль умер как боевая единица, - с горечью констатирует керчанин Роман Дмитриев. - А для города-героя Керчь умерла еще одна возможность получить центр притяжения для туристов. И пусть говорят, что корабль большой для Керченской бухты, что корпус не выдержит больше пяти лет, и начнется его тотальная коррозия. Почему-то городские власти не сделали не единой попытки что-то предпринять и создать уникальный плавучий музей. К сожалению, слава ВМФ проходит мимо нашего города. А чиновники ведут себя так, как будто корабля не существует, хотя это, несомненно, наша память и история.

Справка "РГ"

БПК "Керчь" стал третьим в серии из семи кораблей этого проекта, построенных для ВМФ СССР в 1970-е годы. Его спустили на воду на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве в 1974 году и назвали в честь города-героя Керчи. Всю свою службу БПК "Керчь" был в составе Черноморского флота. После выполнения курсовых задач БПК был введен в состав сил постоянной готовности и в январе 1976 года вышел на первую боевую службу в Средиземное море, где находился и во время ливано-израильской войны. В 1990-е и 2000-е регулярно участвовал в слежении за атомными подлодками и крейсерами ВМС США.

На время ремонта гвардейского ракетного крейсера "Москва" БПК "Керчь" мог стать флагманом ЧФ, но пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года стал приговором судну. В 2015 году комиссия Минобороны РФ перевела "Керчь" из боевого состава ВМФ в резерв.