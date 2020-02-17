Ученые раскрыли тайну найденного в центре Севастополя тоннеля

Археологи завершили исследование подземного хода, найденного при реконструкции площади Ушакова в Севастополе. Как сообщили в пресс-службе музея-заповедника Херсонес Таврический, тоннель был построен в конце XIX века и мог использоваться для прокладки электрического кабеля.

Пробитый в скале горизонтальный тоннель был обнаружен в январе 2020 года рабочими, которые заменяли коммуникации и ремонтировали дорогу на площади Ушакова.

Сотрудники Херсонеса полностью обследовали объект и выяснили, что он представляет собой сложенную из камней фундаментальную платформу и канал длиной 4,5 и высотой 0,8 метра. При раскопках найдено незначительное количество находок, относящихся ко второй половине XIX - середине XX веков.

- Это предметы из стекла, пластмассы, железа, прутья и трубы небольшого диаметра, фрагменты кабеля, - рассказала первый заместитель директора музея Татьяна Сарапулкина.

Открыть загадку тоннеля ученым помогли архивы. Специалисты Херсонеса и Севастопольского госуниверситета сопоставили современную площадь Ушакова с планом города 1914 года. В то время на площади стояло деревянное здание цирка. В конце XIX - начале ХХ веков его арендовал представитель итальянской цирковой семьи Максимилиан Труцци.

Оказалось, что вход в подземный канал, обнаруженный строителями, в начале ХХ века находился как раз у северо-восточного угла здания цирка Труцци.

В 1898 году вблизи цирка была проложена колея круговой линии севастопольского трамвая, оборудован разъезд, установлены металлические столбы контактной сети и уличного освещения. Электрический кабель прокладывали под землей в деревянных коробах, для которых в земле были специально выдолблены желоба.

Поскольку желоб "уходит" под фундамент цирка, ученые пришли к выводу, что он мог быть вырыт для прокладки электрического кабеля. Есть основания полагать, что над найденным отверстием находился столб контактной сети круговой линии трамвая.

- После упразднения севастопольского трамвая в 1944 году и демонтажа трамвайного хозяйства желоб, в котором был проложен кабель, утратил хозяйственное значение и был заброшен при новой планировке площади, - рассказали в музее.

Сотрудники музея-заповедника также установили, желоб не имеет отношения к водопроводной системе Севастополя XIX века, поскольку канал был вырублен в пористом сарматском известняке и не имел гидроизоляции.