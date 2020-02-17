В Сочи спасли пациентку с "синдромом ошпаренной кожи"

Сочинские врачи спасли пациентку с очень редким заболеванием - "синдромом Лайелла" - одним случаем на миллион. Об этом сообщается на официальном сайте краевого минздрава.

В городскую больницу № 4 Сочи бригада скорой помощи доставила жительницу города-курорта с обширными высыпаниями по всему телу и высокой температурой. Как выяснилось, пациентка неделю самостоятельно лечилась от стоматита.

В результате больной поставили диагноз "синдром Лайелла". По словам медиков, это тяжелое аллергическое заболевание спровоцировало одно из лекарств, которое она принимала при самостоятельном лечении стоматита.

Четыре дня пациентка провела в реанимации. Когда состояние больной стабилизировалось, лечение продолжили в палате интенсивной терапии. Важно было не допустить вторичной инфекции, которая могла привести к сепсису и летальному исходу.

Через полтора месяца интенсивного лечения терапевтами, хирургами и реаниматологами кожные покровы больной пришли в норму, и ее выписали с рекомендацией консультации врача-аллерголога.

Кстати

Как рассказали медики, синдром Лайелла, или "Синдром ошпаренной кожи", характеризуется высыпаниями по всему телу, включая ладони, стопы и слизистые оболочки, а впоследствии отслоением эпидермиса (поверхностного слоя кожи) с образованием чрезвычайно болезненных эрозий. Быстрое развитие обезвоживания, токсическое поражение почек и других внутренних органов - инфекция часто приводит к летальному исходу заболевания.

Это редкое заболевание с высоким показателем смертности - от 20 до 70 процентов. Оно встречается в 0,3 процента случаев медикаментозных аллергий (один случай на миллион среди взрослых). Чаще всего синдром Лайелла наблюдается у молодых людей и детей.