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17.02.2020 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов

Текст: Тимур Алиев (Волгоград)

Сотрудникам вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии удалось задержать преступника, который разыскивался за серию разбойных нападений на учащихся местного вуза, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Волгоградской области.

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За помощью к правоохранителям, несшим дежурство, обратились студенты одного из вузов Волгограда. Они рассказали, что возле общежития к ним подбежал неизвестный и, угрожая ножом, попытался похитить кошельки с деньгами. Молодым людям удалось убежать от нападавшего.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали злоумышленника по горячим следам.

Им оказался 20-летний местный житель, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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