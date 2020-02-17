В Волгограде мужчина напал с ножом на студентов

Сотрудникам вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии удалось задержать преступника, который разыскивался за серию разбойных нападений на учащихся местного вуза, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Волгоградской области.

За помощью к правоохранителям, несшим дежурство, обратились студенты одного из вузов Волгограда. Они рассказали, что возле общежития к ним подбежал неизвестный и, угрожая ножом, попытался похитить кошельки с деньгами. Молодым людям удалось убежать от нападавшего.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими задержали злоумышленника по горячим следам.

Им оказался 20-летний местный житель, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.