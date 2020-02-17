В ЯНАО больных с туберкулезом перевозили в пассажирских маршрутках

Центральная районная больница в Тазовском районе ЯНАО перевозила больных с активной формой туберкулеза в обычных рейсовых маршрутках вместе с другими пассажирами. Этот факт вскрылся в результате прокурорской проверки.

По какой-то причине клиника не обеспечила перевозку пациентов до Нового Уренгоя в условиях, при которых было бы исключено инфицирование других людей, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В общей сложности за 2018 и 2019 годы 12 больных были направлены в филиал окружного противотуберкулезного диспансера в поселок Харп.

"Главврачу внесено представление об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, медорганизация изменила порядок перевозки лиц с данным заболеванием: теперь для этого используется специализированный транспорт", - уточнили в прокуратуре.