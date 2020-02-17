Новости

В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов" 15:00
Видео: В Мексике на берег выбросило зубастое существо без глаз 14:54
В США обнародован доклад о поиске внеземной жизни 14:50
В Москве заменят устаревшие шумозащитные экраны 14:46
В Подмосковье медсестра устроила поножовщину дома 14:45
Директор "Лицедеев" извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем 14:43
На Украине предложили отправить делегацию на Парад Победы в Москве 14:38
В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки 14:36
В Кремле предложили Зеленскому обсудить патрулирование границы с Донбассом 14:34
В Башкирии опрокинулась скорая, перевозившая двух беременных женщин 14:32
В ЯНАО больных с туберкулезом перевозили в пассажирских маршрутках 14:31
Видео: С места крушения Ми-8 на Ямале изъяли образцы топлива 14:30
В Подмосковье женщина погибла во время свидания в гараже 14:26
Законопроект о партиях в Беларуси рассмотрят в 2020 году 14:20
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям 14:15
Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими 14:13
Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая 14:07
В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода 14:05
Открытие палеонтологов опровергло теорию происхождения динозавров 14:05
Обновленный Volkswagen Passat в России оказался дороже конкурентов 14:03
В Кургане врача уволят за отказ помочь пациенту 14:02
Медцентр под Минском примет 200 китайских студентов 14:02
Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице 13:54
Песков напомнил о невмешательстве России в дела третьих стран 13:51
Оппозиция Южной Кореи объединилась накануне выборов 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 14:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЯНАО больных с туберкулезом перевозили в пассажирских маршрутках

Текст: Татьяна Воробьева

Центральная районная больница в Тазовском районе ЯНАО перевозила больных с активной формой туберкулеза в обычных рейсовых маршрутках вместе с другими пассажирами. Этот факт вскрылся в результате прокурорской проверки.

У сотрудницы детсада в Петербурге выявили туберкулез

По какой-то причине клиника не обеспечила перевозку пациентов до Нового Уренгоя в условиях, при которых было бы исключено инфицирование других людей, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В общей сложности за 2018 и 2019 годы 12 больных были направлены в филиал окружного противотуберкулезного диспансера в поселок Харп.

"Главврачу внесено представление об устранении нарушений закона. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, медорганизация изменила порядок перевозки лиц с данным заболеванием: теперь для этого используется специализированный транспорт", - уточнили в прокуратуре.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Халатность врачей

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников